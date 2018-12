Matproduksjon og dyrehald

Det er nesten så ein kan miste fatninga midt i julestria. Oslo Unge Venstre vil fase ut matproduksjon på dyr. Hesteskyss på Lillehammer blir sett på som dyremishandling. Kva blir det neste?

Husdyra våre har vore tamme i tusenvis av år, og vil gå ein tvilsam lagnad i møte om vi slepp dei fri. Husdyr som folk har best av å vera i aktivitet og få omsorg. Dei syner stor glede og blir tillitsfulle om vi steller godt med dei.

Mange kan sikkert med fordel eta mindre kjøt. Men det blir nok vanskeleg å brødfø det norske folk om alle skulle bli veganere. Mange stader blir det produsert mykje mjølk og kjøt der gardane ligg på tusen meters høgde og meir. Kva skal ein ellers dyrke der, som ikkje eingong poteter og korn greier seg?

Tenkjer Unge Venstre over kva for konsekvensar dette også ville få for dei som har husdyr? Dyra mine er medisin både fysisk og psykisk. Eg har stor glede av å stelle dei og sjå at dei gjer graset om til god mat og held jorder og natur ope. Eg er også overtydd om at dei har eit godt liv. Kva om vi fann på at arbeidsplassane til alle i Unge V burde vore lagt ned?

Nå må vi håpe at det er berre denne Oslogruppa som kan ha så hasardiøse meininger. Det er vel lite husdyr innafor bygrensa til å sjekka ut om teoriane stemmer, og kanskje små moglegheiter til å ta seg ein tur på landet. Trass i elsykkel kan det bli tungt å trakke seg opp til Gudbrandsdalen for å sjå eit husdyr sitt liv «live».