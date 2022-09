Dette er et debattinnlegg. Teksten står for skribentens regning. Vil du delta i debatten, kan du sende ditt innlegg til Nationen her

«Norges Bondelag arbeider for inntekter og rammevilkår som gjør det attraktivt for norske bønder å produsere mat på jord og beiter over hele landet.» Slik innledes Næringspolitisk program for 2020-24, under overskriften «Bærekraftig matproduksjon».

Marianne Aschehoug Lunåsmo har skrevet en god tekst om matproduksjon og samfunnsansvar publisert i Nationen 16. september. Ikke minst handler den om lønnsomhet, det vil si mangel på lønnsomhet. Jeg er enig i det meste som står i innlegget, men det er behov for en viss nyansering av Mariannes utsagn «Selv våre egne faglag ser ut til å tro at bondens samfunnsoppdrag er å produsere nok mat til Norge AS».

For jeg mener det er feil å si at faglaga, eller bondelaget, der både Marianne og jeg har vært/er tillitsvalgte, sier at matproduksjon er et samfunnsansvar uten også å si at vi stiller krav tilbake til samfunnet om å sette oss i stand til å gjennomføre oppdraget. Vi kan gjerne glede oss over naturopplevelser og fine dyr, men vi krever helt klart ei rimelig inntekt, ikke bare lønn i himmelen.

Man kan godt legge til grunn at jordbruket har et samfunnsansvar. Det består i å holde jorda i god hevd og drive en bærekraftig matproduksjon som innebærer blant annet god dyrevelferd, klimatiltak og å produsere nok trygg mat til befolkningen.

Men bærekraftbegrepet består av tre ledd: et økologisk, et sosialt og et økonomisk perspektiv. Så lenge det er et politisk mål å opprettholde matproduksjonen overalt i dette landet her i nord, er de som skal utføre dette oppdraget, altså vi bønder, helt nødt til å ha en politisk vilje i ryggen. Politikk virker, nemlig.

Det er tatt kraftfulle politiske grep tidligere historien, slik som å gjennomføre bureisinga, og å vedta opptrappingsvedtak for inntekt. Mitt faglag forutsetter, og jobber for å skape, politisk vilje til å ivareta jordbrukets samfunnsansvar. Og fra politisk side er det nødvendig å stille opp for å gi næringa den nødvendige økonomiske bærekrafta.

Årsmøtet i Norges Bondelag vedtok i 2021 å jobbe mot at inntektsmuligheter og sosiale vilkår for bonden må komme opp på nivå med det øvrige samfunn. Rekruttering til bondeyrket må sikres gjennom bedrede rammebetingelser. Etterslepet mellom bønder og andre grupper må tettes gjennom en forpliktende opptrappingsplan for økt inntekt i løpet av stortingsperioden.

I vedtaket står det også: Bonden må kunne hente ut sin andel av produktivitetsveksten i bedre økonomi. «Besparelsen» ved effektivisering skal altså tilbakeføres til landbruket.

Vi er ikke i mål med arbeidet for å sikre bonden økonomisk bærekraft. Ansvaret for å få til dette ligger hos politikerne i Stortinget, og veien går gjennom et vedtak om inntektsmåling på nivå som kan sammenlignes med andre grupper og en opptrappingsplan for inntektene i jordbruket. Det kreves politisk vilje og utholdenhet, og det kreves penger. Men gevinsten er matberedskap for framtida. Hvem har råd til å la være?