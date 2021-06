Matprat som virker

Dette er et debattinnlegg. Teksten står for skribentens regning. Vil du delta i debatten, kan du sende ditt innlegg til Nationen her

Breaking News kommer sjelden i Stortingets høringssaler. Sånn var det i tirsdagens høring om jordbruksoppgjøret også.

Bondelagets leder snakket om proposisjoner og tilrettelegging, marginer og løft for alle produksjoner, og ekstraordinære flerårige investeringspakker.

Småbrukarlagets leder snakket om en retningsendring og opptrapping, tak for tilskudd, driftstilskudd på sau som på ku, og det må lønne seg å bruke norsk fôr og beite og prisen på vegetabilsk olje.

Så kom Sven Martin Håland og Bondeopprøret.

– Vi har en systemfeil. Det gir ikke mening å sammenligne bondeinntekt ut fra utvikling, når vi ikke vet hvor utviklingen skjer fra, smalt Håland. Han påpeker at bøndenes inntektsside er sterkt politisert, mens kostnadssiden utvikles med galoppfart.

– Er det greit med 135 kroner timen for å lage norsk mat? Slik lød Hålands ord. Deretter ble høringen kjedelig forutsigbar igjen.

Guro Angell Gimse (H) mente statens tilbud var et "veldig godt utgangspunkt". Om bøndene hadde satt seg til forhandlingsbordet, ville det gitt dem tetting av inntektsgapet, påpeker hun. Men den tettingen er ikke bøndenes ansvar. Det er statens. Stortinget har krevd tetting av inntektsgapet, UTEN noen forutsetninger om hvilket bord bøndene setter seg ved.

KrFs Steinar Reiten periodiserer frem at bøndene har hatt kronemessig utjevning fra ett eller annet år til et annet år, hvisomatte dersomatte. Jamendaså. Så har bøndene kanskje noe å betale årets kraftig forhøyede gjødselsprisvekst med. Og jordleien.

Dagens beregnede "timeinntekt" på omlag 200 kroner må også dekke bondens egenkapital, og utgifter til leie av jord og kvote. Når sistnevnte har vokst enormt går bondens arbeidsinntekt ned. Men det vises ikke i dagens inntektsmål, som også bøndene har brukt. Inntil i år, bondeopprørets år.

Les også: En revolusjonær i grønt

Annonse

Jeg tror de korthugde opprørere i de hullete gensere klarer å påvirke flere enn Fredrik Solvang til å endre landbruksdebatten. Noen gamle selvsagtheter kan stå for fall. Andre vil bli kritisk vurdert. Her er noen:

Investeringer er bra: Nei, Bondeopprøret krever tvert imot investeringsstopp.

– Bartnes sier vi ikke har råd til å investere uten investeringsmidler. Vi sier: Vi har ikke råd til å investere MED investeringsmidler, sier Sven Martin Håland. Han har et ganske godt poeng.

For å få støtte til nye fjøs må bøndene nemlig stille med egenkapital sjøl. Og den får de i dag ikke betalt for. Eller, om de skal ta seg betalt for den, vil de knapt tjene på arbeidet sitt.

Mer penger til alle løser flokene: Denne sannheten sliter både empirisk og politisk. Mer tilskudd og økte produksjonsmuligheter har ikke hindret økonomien fra å bli anstrengt og tildels MER tilskuddsavhengig, på både små og store bruk.

Det er også vanskelig å se noe politisk flertall for å snu jordbrukets stadig fallende andel av BNP. Debatten vil i større grad handle om HVOR de tilgjengelige pengene skal settes inn: På norsk jordbruk, altså bruk av jord i hele Norge, eller store volum og billig sentralt produsert mat på tildels utenlandske ressurser.

"Debatten vil i større grad handle om HVOR de tilgjengelige pengene skal settes inn: På norsk jordbruk, eller store volum mat på utenlandske ressurser."

Næringen må ikke slåss internt: Intern husro i bøndenes hus har ikke forhindret de mest areal- og distriktsbrukende produksjonene fra å sakke stadig mer akterut, både inntektsmessig og som andel av nordmenns matseddel.

Jordbruksavtalen er et gode vi må verne om: Her har bøndene allerede snudd. I en meningsmåling gjort for Agrianalyse sier bare annenhver bonde at forhandlingsinstituttet er et gode for norske bønder. Systemet har, etter 70 år, gitt bønder en timeinntekt på rundt 135 kroner. Det er ikke sikkert timeinntekten hadde vært så mye høyere uten årlige oppgjør. Det er knapt mulig at den hadde vært så mye lavere.

Jordbruksforhandlingene har imidlertid hatt mye å si for utviklingen av den skjeve fordelingen av inntekt internt i jordbruket: Kraftfôrbruk gir høy inntekt. Kornproduksjon, utmarks- og grasbruk gir liten inntekt. Debatten kan komme til å dreie fra hvor mye bøndene får (som uansett avgjøres parlamentarisk, ikke korporativt) og over på hvilke bønder som stikker av med penga (noe staten og bøndene styrer selv).

Samfunnsansvarlighet og forhandlingsvilje sitter nok fortsatt i veggene i bøndenes hus. Ute på gata støtter tre av fire Bondeopprøret. Det er der den viktigste matpraten går. Og den går nå.