Matprat må bidra i klimadugnaden

Matprat er Norges mest brukte kilde til inspirasjon og informasjon om norskprodusert mat. På vegne av den norske bonden hevder de å bygge matkompetanse og fremsnakker norske råvarer gjennom såkalt generisk markedsføring. Utgangspunktet har vært egg og kjøtt, som tradisjonelt har vært en del av norsk kosthold.

Et raskt søk på Matprat.no viser at de har rett i sin egen beskrivelse. Eksempelvis finnes det rundt 450 oppskrifter på sau og lam, 520 oppskrifter på svin, 520 oppskrifter på kylling og kalkun, 250 oppskrifter på storfe og okse og mer enn 400 oppskrifter på fisk.

Selv om Matprat står for mye generisk markedsføring av kjøttkonsum, så har de nå mer enn 400 vegetaroppskrifter på nettsiden. De vegetariske oppskriftene er kanskje i mindretall, men det har det skjedd en positiv utvikling også for de som gjerne spiser mer vegetarisk. For dette fortjener Matprat ros.

All matproduksjon har et miljøavtrykk og spesielt klimaavtrykket kan bli høyt for enkelte animalske produkter, selv om det varierer noe grunnet forskjeller i driftsformer og innsatsfaktorer.

Generisk markedsføring på det nivået Matprat gjør medfører også et ansvar, og jeg vil gjerne invitere Matprat til å ta en mer aktiv rolle i klimadugnaden. Dette kan de eksempelvis gjøre ved å merke alle sine oppskrifter med klimaavtrykk og en indeks for bærekraft.

Da blir ikke Matprat bare en kilde til gode oppskrifter for økt kjøttkonsum, men også en kilde til mer bevisste miljøvalg. Det vil inspirere den norske bonden til å produsere enda mer klimavennlig og den norske forbruker får hjelp til å gjennomføre den store klimadugnaden vi så sårt trenger å fullføre. Valgene vi alle tar i hverdagen betyr noe – og klima- og miljømerking gjør en forskjell. Matprat kan med sin posisjon gi et solid bidrag i dugnaden.