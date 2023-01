MatPrat har ikke Norges største samling av vegetarretter

Dette er et debattinnlegg. Teksten står for skribentens regning. Vil du delta i debatten, kan du sende ditt innlegg til Nationen her

MatPrat er Norges største nettsted for mat- og matinspirasjon, og vi jobber på oppdrag av norske husdyr- egg-, og kornproduserende bønder. Vår oppgave er å bidra til at matvarene norske bønder produserer blir spist, og å formidle alt det gode arbeidet som skjer i norsk landbruk for å styrke bærekraftig matproduksjon og norsk selvforsyning.

Annonse

Les også: Kjøttbransjen hevder at de er størst på vegetar

Vi legger de norske kostrådene til grunn i all vår kommunikasjon, og oppfordrer alle til å spise i tråd med disse.