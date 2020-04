Matprat bedriver ikke kjøttpushing

I Nationen 16.04 forsøker Tanja Kalchenko og Nina Johansen fra organisasjonen Helsepersonell for plantebasert kosthold å så tvil om Matprats troverdighet, og underslår faktaene vi presenterer nettopp fordi vi jobber med kjøtt.

Om man ønsker å spise kjøtt eller ikke må være opp til den enkelte. Samtidig mener vi at faglig forankret og etterrettelig informasjon må være tilgjengelig når man skal ta et slikt valg. Selv om Matprat jobber på vegne av den norske bonden for å skape kunnskap om norsk egg og kjøtt, bedriver vi ikke kjøttpushing, slik Kalchenko og Johansen påstår.

Vi tilbyr faktabasert informasjon om hvilken rolle kjøtt og egg kan ha i et sunt og helsefremmende kosthold, og hva husdyrproduksjon betyr for norsk landbruk i et bærekraftperspektiv. Vi gir også inspirasjon, tips og oppskrifter med både kjøtt, egg og fisk, så vel som vegetariske måltider.

Det er ikke slik at vegetarisk kosthold nødvendigvis er sunnere enn kosthold med animalske matvarer, slik Kalchenko og Johansen forsøker å gi inntrykk av. Et balansert kosthold med kjøtt er både sunt, trygt og ivaretar helsa. Dette er det bred faglig enighet om. Mange land, inkludert Norge, har forskningsbaserte kostråd som er utviklet nettopp for å forebygge sykdom og opprettholde god helse – og disse gir rom for å inkludere både rødt og hvitt kjøtt.

De norske kostrådene er også utgangspunkt for oss i Matprat. Blant annet ligger de til grunn for våre ukemenyer og all vår kostholdsinformasjon.

Kalchenko og Johansen forsøker å gi inntrykk av at dagens kjøttkonsum koster samfunnet enorme summer i helseutgifter. Rapporten de viser til, har beregnet at for lavt forbruk av frukt og grønt, fiber og fullkorn utgjør 44 prosent av sykdomsbyrden og de helserelaterte samfunnskostnadene som skyldes at nordmenn ikke følger kostrådene, som for mye salt i kosten står for 23 prosent, mens for høyt kjøttforbruk kun utgjør 8 prosent.

Av de norske kostrådene er det rådet om rødt kjøtt som følges av flest, og daglig inntak ligger i snitt én påleggsskive over maksanbefalingen. Mange menn spiser riktignok mer, og kan med fordel ha et mer variert kosthold, mens to av tre kvinner spiser mindre.

Vi vet at svært mange ikke får i seg nok fiber og fullkorn, og at færre enn én av fire spiser den anbefalte mengden frukt og grønt. Men det er ikke kjøttkutt som vil gjøre at forbruk av frukt, grønt og fullkorn øker.

Det som teller er en sunn og aktiv livsstil i kombinasjon med et balansert kosthold i tråd med kostrådene. Der er det plass til kjøtt, for dem som ønsker det.

Forvirring om helseeffekter av kosthold er det med andre ord ikke vi som står for.