De siste dagene har det blitt rettet fokus på de enorme mengdene norsk mat som kastes. Jeg tror jeg snakker for alle når jeg sier at det er forferdelig å se på. Rett og slett ubehagelig. Jeg er selv oppvokst på gård, og har et nært forhold til hvor maten kommer fra og hvor mye arbeid som kreves for å produsere den.

Senterungdommen har landsmøte nå til helgen. Der skal vi jobbe med ny politikk. Det er særlig to forslag jeg håper blir vedtatt, slik at vi kan redusere matsvinnet.

• Merking av importert kjøtt

Mens norske fryselagre er stappfulle av norsk sauekjøtt, så renner det regnskogbiff inn over grensa til Norge. Dette er galskap og vi må gjøre noe med det.

Stadig flere forbrukere har et bevisst ønske om å velge norsk mat, både av hensyn til å norske arbeidsplasser, men også på grunn av klima og dyrevelferd. Den manglende merkingen av importert kjøtt, gjør dette vanskelig. For å være sikker på at du velger norsk må du ofte lete og vite hva du skal se etter.

Vi skal behandle et forslag om å tydelig merke importerte kjøttvarer. Dette vil gjøre det enkelt å velge norsk og enkelt å velge bort importert kjøtt. Merket skal vise tydelig hvor maten kommer fra og være et blikkfang på pakningen. Personlig har jeg merkingen av tobakksprodukter som inspirasjon. Slik vil gjøre det enklere for forbrukeren å velge norsk sau foran regnskogbiff og det vill føre til mindre matkasting.

• Stopp kastingen av spiselig mat

Dagligvarekjeder, restauranter og fabrikker kaster enorme menger mat hver dag. Av hensyn til klima og av respekt for norske bønder kan vi ikke holde på med dette lenger! Derfor trenger vi en matkastelov.

Det må få konsekvenser å kaste mat som helt fint kunne vert nyttiggjort. Dette kommer til å tvinge oss alle til å tenke nytt, og til å behandle maten vår med den respekt. Vi kan ikke lenger ha det slik at bedrifter sløser med våre felles ressurser uten at det har noen konsekvenser.

Senterungdommens landsmøte skal stemme over disse forslagene på sitt landsmøte på lørdag. For oss er det viktig å styrke norsk landbruk og å gi matproduksjonen vår den respekten den fortjener! Alt som trengs, er politisk vilje. Det har vi i Senterungdommen.