Matjord på billigsalg

Et stort innbyggerengasjement inkludert et samlet kommunestyre i Moss har sagt nei til å legge rv19 i dagtrasé over dyrkbar jord, vernet landskap og gjennom kulturlandskapet sør for Moss. Ingen andre steder er tettheten av fornminner per kvadratkilometer så tett som her. Og denne delen av kommunen har blant Norges beste matjord.

Vi har hatt møter i flere departementer, med fylkespolitikere og politiske partier. Forståelsen for at man ikke bruker verdifull matjord, vernet landskap og fredet kulturlandskap til støyende, og forurensende fergevei er enstemmig. Det til tross er «Alternativ1» fortsatt med i prosessen.

Vi er ikke overrasket over at Samferdselsdepartementet 3. november 2020 avdekket svakheter ved grunnlaget for ny Rv19 som Statens vegvesen fremsendte i desember 2019. Departementet må nå foreta et omfattende kvalitetssikringsarbeid rundt de fremlagte fergevei-alternativene.

29. januar 2020 leverte stortingsrepresentant og Senterparti-politiker Ole André Myhrvold spørsmål til samferdselsminister Knut Arild Hareide:

"Ser statsråden utfordringen med å legge ny rv19 gjennom Værne kloster landskapsvernområde, og vil statsråden ta initiativ ovenfor fagetaten for allerede nå å skrinlegge alternativet som går gjennom dette landskapsvernområdet og legger beslag på dyrkbar dyrkamark?"

Myhrvold begrunnet spørsmålet slik:

"Det er kritisk behov for å løse trafikkutfordringene gjennom Moss på rv19. Statens vegvesen gjennomfører i disse dager en utredning av trasévalg. Minst ett av alternativene vil legge beslag på betydelige mengder dyrka mark, og ødelegge betydelige landskapsverdier, Værne kloster landskapsvernområde. Samferdselsministerens parti- og statsrådskollega Olaug Bollestad har flere ganger uttrykt at jordvernet må styrkes."

Samferdselsminister Hareide svarte blant annet dette 7. februar 2020:

"Alternativet har negative konsekvenser for landskap, matjord, natur og friluftsliv, men har samtidig god måloppnåelse på andre områder og lave kostnader. Jeg vil gå grundig inn i etatens anbefaling, men det er foreløpig for tidlig for meg å ta stilling til hvilke styringssignaler som vil bli gitt for det videre planarbeidet."

Vi registrerer at Statens vegvesen oppnår lave kostnader rundt «Alternativ1» med å ikke ha prissatt kostnadene for «landskapsvern og jordvern», samtidig som de holder tilbake kjente kostnader hvor deler av rv19 må sikres ekstraordinært gjennom et stort belte med kvikkleire langs Oslofjorden.

Vi krever at regjeringen må spare det praktfulle og sårbare klima og miljøet som ligger syd for Moss sentrum, og som i et samarbeid med fire departementer, Riksantikvaren og fylkesmannen så sent som i 2017, ga området status som «herregårdslandskap».

Ved å la veitraseen for rv19, som SVV har ment skal gå over landskapsvernede områder og gjennom dyrebar matjord, leve videre i utredningen, viser man at klima, miljø, kulturminner, folkehelse og ikke minst matjord er på billigsalg. Og med kvikkleira på toppen av det hele, vil «Alternativ1» etter all sannsynlighet vise seg å bli mye dyrere i kroner og ører også.

Nå har samferdselsministeren mulighet til å ta ut «Alternativ1» og på den måten spare vår dyrebare matjord, samt det klima- og miljøutsatte herregårdslandskapet sør for Moss. Det har han alle gode grunner til. Et enstemmig kommunestyre har sagt nei, og krever rv19 lagt i tunnel. Nå er det samferdselsministerens tur til å gjøre det samme.