Matjord og selvforsyning er en viktig del av vår kriseberedskap

Beredskap handler om å forberede seg på det uforutsette og forvalte de ressursene man har på en best mulig måte før, under og etter en eventuell krise. I 2015 vedtok Stortinget et mål om at maksimalt 4000 dekar med matjord kan bygges ned fram mot 2020.

Ifølge tall fra SSB ble 7100 dekar med matjord bygget ned, bare i 2019 alene. Nedbygging av matjord har økt betraktelig og overgått taket på hvor mye som kan bygges ned. Kun 1,3 prosent av dyrket jord i Norge er egnet for dyrking av matkorn. Økt matimport er ikke særlig bærekraftig og det burde være nullvisjon om nedbygging av matjord.

Jordvern leder til økt matsikkerhet, og matsikkerhet er en del av vår beredskap. Koronapandemien har bevist at nasjonal sikring av mat og økt selvforsyning er ekstremt viktig. Det skal ikke så mye til for at den globale forsyningskjeden blir rammet av en mindre forstyrrelser heller; tidligere i vår satte containerskipet «Ever Given» seg fast i Suezkanalen i Egypt og stoppet all skipstrafikk gjennom dette handelspunktet.

Dette rammet store deler av den globale forsyningskjeden og andre containerskip ventet i lange køer i nesten en uke, disse fraktet blant annet korn og matvarer. Ettervirkningene av en slik hendelse har også ført til en pågående global forsyningskrise.

Selvforsyning handler om å være beredt på det verst tenkelige, kornlagre og vern av matjord er ekstremt viktig å opprettholde i usikre tider. Norge er ikke selvforsynt slik Regjeringen ønsker å fremstille det. I 2018 stemte regjeringspartiene ned forslag om å etablere kornlagre. Kraftig tørke i Nord-Amerika gir avlingssvikt, noe som også går utover globale matvarepriser og energivarepriser.

Matvare- og energipriser er faktorer som faktisk ikke tas med i beregningen av kjerneinflasjonen i et land, altså et mål på prisøkningen av goder i forhold til hvor mye en valuta mister sin reelle verdi over tid.

Slike utfordringer har en negativ påvirkning for handel mellom stater og styrker argumentene for å satse på jordvern for å sikre at effektiv og dyrkbar matjord ikke går tapt, samt det å satse på økt selvforsyning for å være bedre forberedt på alt fra små sjokk i den globale handelskjeden, til de verst tenkelige hendelser som matvaremangel og konflikter mellom nasjoner.

Handel skaper først og fremst relasjoner, ikke fred.

Det å berge matjord og styrke selvforsyninga er kritisk i en stadig mer komplisert verden preget av økende befolkningsvekst, konflikter, stormaktsrivalisering, samt sykdommer og miljøutfordringer på tvers av landegrenser. Det er bedre å være føre var enn etter snar!