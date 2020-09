Matfestival uten mat?

Høyres landbruksnettverk har nå blitt Ernas englekor som strør gull og glitter over landets matfestivaler så de unngår koronadøden. I Nationen leser vi 17.9.20 at «penger er på vei til Gladmaten».

Vi unner selvsagt matfestivalene alt godt, for vi samarbeider med dem og vet at de bidrar på mange måter for å øke salget for småskala lokalmatprodusenter. Samtidig oppleves det som et paradoks at festivalene reddes, mens de som gjør arbeidet med å produsere prisbelønnet ost, spekeskinke, syltetøy og fåreburger ikke får ett øre i krisepakke fra regjeringen.

Så, kjære Erna, hvilket innhold ser du for deg på Bergen matfestival neste år? I år fikk du se en koronatilpasset festival hvor du møtte mange småskala lokalmatprodusenter som står på for harde livet for å selge nok til å klare seg dette året.

De er bekymret for om inntektene strekker til så de får betalt regningene denne høsten. De har dyr i fjøset som spiser like mye uansett om det er koronapandemi eller ei. De har tatt opp lån for å kjøpe nytt tappeutstyr til eplepressingen. De har permittert ansatte, ser at varer nærmer seg utløpsdato, tar ikke ut lønn til seg selv og kutter alle kostnader som kan kuttes. Likevel hjelper det lite når inntektene går drastisk ned over natta.

Våren har vært særs mager inntektsmessig, siden folk flest unngikk sentrumsgatene og restaurantene måtte holde stengt. Krisepakkene fra regjeringen traff særdeles får og monnet lite for de de traff, og vi har allerede opplevd den første konkursen.

I mellomtiden leser vi om millioner og milliarder som går til de store kjedebutikkene, Norwegian, Hurtigruten og andre. Det er intet mindre enn provoserende!

Slagordet som brakte Høyre til regjeringsmakt var "Mennesker, ikke millioner". Hvis det er menneskene som betyr noe, samt at Høyre mener alvor med å støtte grunnfjellet i norsk næringsliv, små familibedrifter, må det snekres flere krisepakker som faktisk hjelper.

For å sitere en Høyre-politiker: «Vi vil ikke snakke om millionene. Det handler nemlig først og fremst om mennesker, ikke om penger. Det må vi aldri glemme.» Våre medlemmer hever ikke millionlønn, men de jobber hardt. De bidrar til arbeidsplasser og verdiskaping. Og dersom Erna kan sende krisepakke-englene også deres vei, vil de ha et levebrød neste år også.

For har du først slaktet dyra fordi du ikke har penger til å fôre dem, er det ikke bare å knipse når du vil starte opp salget igjen om to år. Det tar som kjent tre år før en nyfødt kalv er slaktemoden. Så ja til matfestival, men festivalen er lite verdt uten mat.