Norge har stort behov for flere engasjerte og entusiastiske matfagarbeidere i årene som kommer. Det er en spennende bransje med mange varierte muligheter.

Samtidig har dessverre søkertallene de siste årene vist at ungdom svikter alle typer matfag. Dette må vi gjøre noe med! Vi trenger kunnskap, kompetanse og rekruttering til mat- og måltidsbransjen.

Visste du at det er stor mangel på faglærte kokker i landet vårt? Kokker trengs for å gi et godt mattilbud i institusjoner og sykehjem, det trengs når vi får på plass et organisert skolemåltid, og det trengs når god, norsk mat skal serveres på spisesteder landet rundt og ikke minst i alle ferskvareavdelinger i matbutikken.

Mange jobber også i leverandørbedriftene, altså mellomleddet mellom produsenter og kunder. Reiselivet melder at det mangler 800-1000 kokker på landsbasis for å dekke behovet på hoteller, restauranter og serveringssteder. (Ja, for pandemien vi er inne i, går over!)

Fylket jeg bor i er stort på matproduksjon og næringsmiddelindustri, fra grønnsaker, korn og frukt til pølseproduksjon, sider og spiseferdige produkter til ferskvarediskene i Norge. Her trengs det slaktere, kjøttskjærere, pølsemakere, bakere og konditorer. Det er økende interesse for lokale råvarer og tradisjonsmat, noe som også vil kreve ansatte med denne kompetansen. Utfordringene og mulighetene er store i hele landet!

Som selvutnevnt matentusiast og Senterpartipolitiker, opptatt av å dyrke, lage og dele matglede med flere, har jeg stor respekt for matproduksjon, næringsmiddelindustri og servering fra nisjeprodukter til volumproduksjon. Derfor vil jeg bidra til at vi får flere dyktige folk inn i bransjen.

Da Senterpartiet feiret 100-årsjubileum i Vestfold i fjor, var Trygve Slagsvold Vedum med meg til Restaurant og matfaglinja på Greveskogen VGS. Der traff vi engasjerte elever som så muligheter for ulike typer arbeid videre og var optimister.

Økt rekruttering til matfagene kommer ikke av seg sjøl, det er derfor supert at fylkestinget før jul vedtok å sette i gang et rekrutteringsarbeid for å få flere til å søke Restaurant- og matfag. Mange er ivrige og klare til å delta i dette arbeidet fra matbransjen, fra LO og NHO.

Dette arbeidet, og samarbeidet, må komme i gang raskt. Sammen skal vi sørge for at Norge fortsatt har nok matfagarbeidere til hverdags og de flinkeste kokkene som konkurrerer beinhardt om de gjeveste internasjonale matprisene til fest.

Snart er det tid for å søke plass i videregående opplæring. Kanskje er dette noe for deg, eller kanskje du kjenner noen du vil utfordre? Velkommen skal du være – matfagene trenger deg!