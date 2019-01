Som regel utelates matens energi i oppskrifter, og da får vi ingen informasjon om hvor mye vi spiser. Jeg ønsker at oppskrifter i Nationen skal opplyse om energi. Fredag 28. desember var Kveite til jul beskrevet. Faktadelen bør også inneholde energi per porsjon slik som: Porsjoner: 4 Energi: 4 MJ.

Helsedirektoratet utgir anbefalinger om kosthold og har siden 1975 angitt energien i kosten i måleenheten joule (J). Anbefalingen fra 2018 er per dag for kvinner 9 MJ og for menn 11 MJ (1 MJ er 1000 kJ eller 4180 kilokalorier). Dette gjelder for folk som har noe fysisk aktivitet i hverdagen.

For personer over 70 år og ungdom under 13 år er energibehovet 10 prosent mindre, og for fysisk mere aktive trengs mer mat. Hardt arbeid i fjøs og stall kan gi behov opp mot 20 MJ. Gamle oppskrifter som var beregnet for personer med hardt kroppsarbeid passer slike aktive personer, men er ikke anbefalt i vår makelige tilværelse i dag.

Mange matskribenter bruker fortsatt kalori som enhet for energi og mener da kilokalori. USA og Storbritannia benytter fortsatt calorie selv om de internasjonalt har undertegnet på å gå over til joule som måleenhet for energi. Årsaken til at de fortsetter med calorie er begrunnet i kulturelle forhold.

I 2016 innførte FDA (Food and Drug Administration) i USA et merkekrav for menykart på kjede-restauranter som McDonalds og Starbucks. Kravet var et helsepolitisk tiltak for å hindre fedme. Dette er et tiltak i tillegg til de krav som finnes for forpakninger av mat som vi også har i Norge.

I USA skal hver meny ha informasjon om energi og hva som er anbefalt daglig inntak. VanEpps og fire andre forfattere fra skoler for ernæring og helse i publiserte i 2017 en oversiktsartikkel om virkningen av dette helsetiltaket mot fedme. Resultatene viste god effekt for personer med høy og middels inntekt, men ingen effekt for lavinntektsgrupper.

Som et skritt på veien til å gi energiinformasjon om rettene som presenteres i Nationen, foreslår jeg at en beregner energi per porsjon slik jeg gjorde i begynnelsen her. Samtidig oppfordrer jeg også Norges Bygdekvinnelag og opplysningskontorene/matrådene til å gjøre det samme.

Som måleenhet skal en bruke MJ slik Helsedirektoratet gjør. Jeg håper dette ikke oppfattes som en moraliserende pekefinger mot de som elsker mat, men er varefakta på veien til bedre helse.