Jeg kan leve uten kampfly, men ikke uten mat

«Trygg mat og en stabil verden fordrer aktive tiltak mot klimaendringer for å hindre ødeleggende flom, ras og skogbranner.» Jeg leser Anne Ekornholmens kommentar «Mattrygghet gir fred». Jeg blar om og leser om F-35-kampflyene og deres kostnader. Får ikke helt oversikten over hvor mange fly og hvor mye de har kostet hittil og hva de kommer til å koste framover. Det er så svimlende mye uansett.

Trygg mat gir en stabil verden. Vi får ikke trygg mat uten klimatiltak. Vi får heller ikke en stabil verden.

Men høyst oppegående intelligente mennesker i verden bruker milliarder på kampfly. Hva gjør kampflyene? De forurenser. De forbrenner i særklasse mye fossilt brensel. Men det militære er ikke omfattet av klimaregnskap. Det militære er langt viktigere enn landbruket. Merkelig, for jeg kan leve uten kampfly, men jeg kan ikke leve uten mat og noen som produserer mat.

Hvis mattrygghet gir fred, så trenger vi mattrygghet og ikke kampfly. Det militære kaller vi forsvaret, men det er landbruket som er det egentlige forsvaret. Vi må diskutere fred og sikkerhetsspørsmål og ta inn over oss at det dreier seg om mat og klima.

Vi har en felles utfordring i disse dager med koronavirus. Vi har en felles utfordring med klima og miljø. Verden har felles utfordringer. Altfor mange i verden har utfordringen: Tilgang til mat.

Vi kan ikke fortsette å tro at vi kan forsvare oss med klimaverstinger. Må vi ikke stille spørsmålet: Hva er våre sikkerhetsutfordringer i dag?

Er det ikke forunderlig at vi bruker klimaverstinger for å forsvare oss. Dette forsvaret er jeg ikke sikker på at jeg vet hva er. Er ikke vår alles bekymring for matproduksjon og klima og miljø så stor at vi må stille krav til alt og alle om at det er det vi må bruke tid og krefter på?

Jeg spiser fårikål og velger å ikke tenke på den prompende sauen eller noen annen promp. Jeg tenker på hva kampflyene slipper ut. Jeg tenker på hva vi mennesker kunne gjøre hvis vi ville. Vi kunne ta dagens og verdens utfordringer innover oss.