Mat må på læreplanen

Stadig flere unge vokser i dag opp i bynære miljøer, og har dermed mindre tilknytning til matens opprinnelse. Samtidig blir stadig flere gårdsbruk her til lands lagt ned, og det blir færre som produserer maten vår. Vi må vise folket at potetene vokser i jorda, at kornet på jordet blir til brød, og at melka i butikken kommer fra en levende ku.

Uten noen form for tilknytning til matproduksjonen blir det vanskelig å få et godt overblikk over hvordan maten blir produsert. Gjennom sosiale medier blir det formidlet mye gjennom kamera, som vinkles etter hvilke meninger folk har om de ulike produksjonene. En slik vinkling gir et dårlig overblikk for de som ser på, og kan gi matprodusenter ufortjent dårlig rykte.

Å produsere mat til folk, er noe av det viktigste man kan gjøre. Kunnskapen folk har rundt dette er derfor ikke noe å kimse av. De siste årene har det vært mye fokus på hva som er trendy og miljøvennlig å spise. Akershus Bygdeungdomslag oppfatter dette som en urovekkende utvikling, som baserer seg på manglende kunnskap om den norske matproduksjonen.

Barnehager og skoler som drar på gårdsbesøk, bidrar til å lære barn og unge om norsk matproduksjon. Slike tiltak bør det bli flere av da de øker kunnskapen om prosessen fra jord til bord.

Mat er grunnlaget for at alle kan leve. Det burde derfor være en selvfølge at alle vet hvordan maten blir laget. Slik er det ikke. Maten er like viktig nå som den alltid har vært, og det er kunnskapen om den også. Akershus Bygdeungdomslag mener derfor at matproduksjon må på timeplan nå!