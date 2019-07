Hovudansvaret for den store overproduksjonen den gongen låg hos Lars Sponheim, som heva konsesjonsgrensa til 7500 høner.

Eg meiner å hugsa at me dette året brukte 65 mill. kr til markedsregulering av egg. Det var førtidsslakting, gassing og destruksjon som vart brukt til markedsregulering. Ordninga med førtidsslakting må avviklast, for her er det eggprodusentane åleine som ber heile kostnaden. Dei får ikkje utnytta kostnaden med oppalet av verpehøner, fordi produksjonstida vert mykje kortare.

Verpehøner kan godt ha eit år ekstra i produksjonen dersom ein tek ei kjemisk (Zink oksyd) myting på dei. Dette vil truleg redusera produksjonen med ca 10 prosent det andre året, og såleis dempa overproduksjonen. Men slaktevekta på hønene vil bli ca 1 kg tyngre, og såleis egna seg betre for konsum. Den gongen kom eg med forslag om at eggprodusentar fekk kr. 50 pr høne pr år dersom dei let hønehuset stå tomt i eitt år. Ein ville då kunna få bort 400.000 verpehøner for 20 mill. kr. Den gongen var det vel tvilsamt om omsetjingsrådet hadde gått med på det, dersom det hadde kome så langt. Nå ser eg at det har vore ein gjeng som har diskutert dette, men kom til eitt negativt resultat, som eg ikkje såg noko grunngjeving for.

Eg ser for meg at ei ordning med tome hønehus må administrerast av eggpakkeria, og utbetalast som dei vanlege eggoppgjøra:

1) Nortura fastset kor mange verpehøner som må takast ut av produksjonen. Desse vert fordelte på det enkelte eggpakkeri.

2) Eggprodusentane inngår avtale med sitt eggpakkeri for maks. eitt år om gongen.

3) Eggprodusentane får kr. 50.- pr. høne/år, eller kr. 1,- pr. høne/veke, og vert utbetalt som anna avrekning.

4) Det må opprettast god kontakt mellom alle eggpakkeri, for å hindra nye produsentar å etablera seg, og å stoppa utviding av produksjonen så lenge det er overproduksjon av egg.

5) Eggpakkeri som ikkje er med på ordninga misser retten til å levera overskotsegg til Nortura.

Sink er ein minimumsfaktor i ernæringa i dag. Før var vassleidningane galvaniserte jarnrøyr, vannbøttene óg. Egg med litt høgare sinkinnhald måtte kunna seljast som kosttilskot til ein høgare pris. Egg har blitt lagra eit heilt år i kjøleskap utan å få endra konsistens, desse egga vart brukte i bakverk med godt resultat.

Staten har i dag ein representant meir enn bondeorganisasjonane og såleis fleirtal i omsetjings-rådet. Burde det ikkje vore bondeorganisasjonane som hadde fleirtalet her? Omsetjingsavgifta er ei avgift som blir trekt av på avrekninga til produsentane, og er sjølvfinansiert av bøndene. For tida blir eggprodusentane trekte med ei krone pr. kg. egg i omsetjingsavgift.

Eggklekkeria, leverandørar av kyllingar og verpehøner må nok og takast omsyn til i denne reguleringa av eggmarknaden, men det må ikkje få ei overordna betyding i denne samanhengen. Miljøgevinsten ein får med eit marked i balanse, må òg leggjast stor vekt på her.