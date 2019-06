Markedsføringen må styrkes

Som reiselivsaktører forventer vi at Munch-museet bidrar inn i profileringsarbeidet som gir økt turisme til Norge.

Nærings- og fiskeridepartementets områdegjennomgang av virkemiddelapparatet skaper reaksjoner. Som fryktet legges det opp til en ny omkamp om profileringsmidlene som går til å styrke norsk reiseliv i internasjonale reiselivsmarkeder. Munch-direktør Henrichsen har i media gått hardt tilrette med hvordan profileringen av norsk reiseliv har vært i utlandet i de senere år. Henrichsens utspill kan gi vann på mølla for de kreftene som vil fjerne profileringsmidlene. Slike kutt vil være tragisk for en samlet norsk reiselivsbransje og undergrave mulighetene Norge har for å styrke sin posisjon som en verdensledende reiselivsdestinasjon.

Det har vært en formidabel vekst i reiselivet i de senere år, med over 5 millioner flere overnattinger i 2018 enn i 2010. I 2018 var vi nær 34 millioner overnattinger samlet sett. En vekst som langt overgår våre nærmeste konkurrenter i Sverige og Danmark. Veksten har i stor grad kommet hele landet til gode, men spesielt Fjord-Norge og Nord-Norge har tatt gode deler av veksten. Dette er ikke tilfeldig. I tillegg til å kunne by på helt unike naturopplevelser er det investert betydelig i internasjonal markedsføring fra aktører i disse regionene. Bare på Vestlandet er det investert over 270 millioner kroner, i samarbeid med Innovasjon Norge på internasjonal markedsføring siden 2010. Hvor mye har Munch-museet bidratt med for å markedsføre Norge internasjonalt i denne perioden?

De fleste som ønsker å oppleve nordlys eller fjordene kommer inn via Oslo – mange opplever kulturopplevelser i Oslo på veien. Dermed får kulturvirksomheter i Oslo mye «gratis» når det gjelder tilgang på turister, men det er likevel Munch-museet sitt eget ansvar å overtale turistene som er i Oslo til å besøke museet. Ja, Munch-museet byr på enestående kunstopplevelser – men bør bidra enda mer til at turister kommer til Norge og Oslo, og bruker mer tid når de først er her.

Kulturopplevelser er, og skal fortsatt være en viktig del av reiselivet. Vi har et potensiale for å bli bedre når det gjelder samspillet natur/kultur i norsk reiseliv. Blant annet derfor ser vi frem til Regjeringens nye strategi for kultur og reiseliv. Vi mener strategien bør synliggjøre at reiselivet i Norge henger sammen og at vi er avhengige av hverandre for å lykkes.

Vi diskuterer gjerne innretning, og organisering av det internasjonale profileringsarbeidet. Men å påstå at det vi har gjennomført til nå er mislykket, faller på sin egen urimelighet om man ser nærmere på de positive resultatene som profileringen har gitt. Det har heldigvis også Regjeringen sett. I Granavolden-plattformen fastslås det at merkevarebyggingen av Norge som reisemål skal styrkes.