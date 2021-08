Dette er et debattinnlegg. Teksten står for skribentens regning. Vil du delta i debatten, kan du sende ditt innlegg til Nationen her

Eg las med interesse din kommentar i spalta Motkultur, der du nyleg ytra deg om siviliasjoners fall. Godt skreve og mange gode poeng. Du er langt i frå den einaste som er uroleg for korleis ting skjøttast verda over.

I ei setning nemner du og ordet havbruk og dreg dette inn i di analyse. Det stemmer på langt nær.

Vi har halde på med havbruk i over 50 år i dette landet. På lik linje med sauehald, har me lært av feil og blir stadig dyktigare. Å hevde at fjordane våre vert forpesta er direkte feil.

Dokumentasjon frå forsking viser at dette ikkje stemmer. Havforskingsinstituttets risikorapport, som vert gjeve ut kvart år, fortel om korleis tilstanden er for norske fjordar som følgje av havbruk. Konklusjonen i den er tydeleg. «Risiko for uakseptabel miljøpåverknad som følgje av havbruk er låg».

Min lærdom er at det å snakke saman, få meir kunnskap og ikkje minst sjå sjølv gjer at ein lærer meir. Vi har mange flotte levande fjordar i Trøndelag. Du er meir enn gjerne velkomen til å kome å sjå korleis me driv havbruk bærekraftig i desse fjordane.