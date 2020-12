Det er behov for en større faglig diskusjon om genetikkens betydning i spørsmålet om ulvebestandens overlevelse. Genetikk har ikke vært en del av Stortingets diskusjon og vedtak og alliansen er kritisk til hvordan dette nå brukes i forvaltningsøyemed.

Gjennom yngling i det såkalte Boksjø-reviret i 2020, hvor en av ulvene er tredjegenerasjons etterkommer (F2) av den genetisk viktige Tiveden-tispa, tilføres allerede den skandinaviske ulvebestanden nye gener i 2020. Det betyr at det er seks, og ikke fem, ulver som danner det genetiske basen til den skandinaviske populasjonen per i dag.

Dette burde gi grunnlag for et større uttak av ulv i 2021, og likevel sikre bestandens levedyktighet. Dette setter den store ressursbruken knyttet til bevaring av Elgå-ulven i et noe underlig lys.

Flyttingen er i tillegg en komplisert og risikofylt operasjon, som en ikke har noen garanti for vil lykkes.

Naturbruksalliansen etterspør derfor bedre dokumentasjon faglig og empirisk rundt konsekvensene av flytting av ulv.

Det er viktig at myndighetene er åpne omkring flyttingen og at posisjonen til ulvene gjøres offentlig kjent. Uten denne informasjonen vil flytting av Deisjø-paret medføre ei svært krevende lisensfelling innenfor sona, der paret vil kunne bli en vandrende unntakstilstand som forvansker jakta.

Foreløpige data fra Rovdata viser en god tilvekst i ulvebestanden i 2020, og at vi igjen blir liggende over bestandsmål, slik vi har gjort de siste årene. Derfor er det avgjørende at lisensfellingen i 2021 bidrar til en reduksjon av bestanden.