Mangelen på empati fra Bollestad

Igjen skjer det denne sommeren, som vi alle har spådd vil skje. Husdyrbønder og reineiere mister sitt livsgrunnlag og sine dyr til rovdyr.

Og atter en gang sitter statsrådene stille i sine stoler, vel vitende om at rovdyrpolitikken vakler, og livsgrunnlaget blir borte.

Rovviltforliket er brutt, tilliten er borte, og frontene tilspisser seg. Er det slik Stortinget vil ha et Norge? Skal vi fortsatt ha et husdyrhold, eller er det meningen at vår mat skal importeres ?

Bønder og reineiere tar ikke ferie, en stolt yrkesgruppe vi alle setter stor pris på. Men jeg er i tvil om at Bollestad mener det samme.

Ønsker KrF-statsråden fortsatt husdyrhold og matproduksjon i hele landet?

For det mangler på svar og empati....