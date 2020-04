Mange vil stille opp for norsk mat og norske bønder

Korona-pandemien fører med seg utfordringar og problemstillingar som råkar hardt på mange område. For jordbruket er hovudutfordringa no at ein står framfor arbeidskrevjande sesongar, særleg i grøntnæringa, bærproduksjon og i småfenæringa.

Grønsaker skal i jorda, bær skal plantast. Arbeidsintensive periodar, no blir grunnlaget blir lagt for kor mykje grønsaker og bær vi får utover sommaren og hausten,

Mange stader er lamminga alt i gong, andre stader i landet er det framleis nokre veker att. Dette er ein periode der ein risikerer å arbeide både dag og natt. Dette er også ein sesong der ein del bønder har tradisjon med ekstra arbeidshjelp, for å kunne følgje opp dyra best mogleg i større buskapar.

I desse sesongane er mange vane med å få inn arbeidshjelp frå utlandet. Mange har faste folk som kjem kvar vår, og som gjerne har vore der i både ti og femten år. Det er ikkje alle desse som kjem i år.

Samstundes har i år vi andre utfordringar i samfunnet. Mange bedrifter må stenge, folk blir permitterte, og det blir mange ledige hender.

Annonse

Frosta Avløserlag la for nokre dagar sidan ut 60 ledige stillingar i grøntsektoren på NAV. Responsen var enorm. E-postsystemet braut saman på grunn av det store talet som tok kontakt. Her er folk som kan og vil gjere ein innsats.

I Norsk Bonde- og Småbrukarlag er vi opptekne av å produsere norsk mat på norske ressursar. Vi vil ha fokus over på produksjonsmåte framfor volum. Vi vil at folk skal vere opptekne av kvar maten kjem frå, og historia rundt maten.

Gjennom alle som no tilbyr arbeidshjelp for å hjelpe oss i jordbruket, har vi ei fantastisk moglegheit til å marknadsføre det vi gjer, norsk jordbruk og det vi produserer. Med å sleppe til dei som ønskjer å gjere ein innsats, kan vi bygge mange nye alliansar. Vi kan få forståing for kor arbeidsintensivt yrket vårt er i periodar, og vi kan vere med å bygge kunnskap hos folk som ønskjer å lære.

Det blir ofte snakka om at det blir færre og færre i Norge som har kjennskap til norsk jordbruk. No kan vi gjere noko med det. No er det viktig at dei som treng arbeidshjelp tek imot dei som vil gjere ein innsats. Trengst det opplæring, bør ein forhøyre seg med norsk landbruksrådgjeving om kurs.

Ikkje alle treng hjelp no med det same. Då er det viktig at dei som tilbyr hjelp, får tilbakemelding på at ja, vi treng fleire hender, men ikkje før seinare. Det er uheldig om folk som vil gjere ein innsats opplever at dei ikkje får respons frå oss bønder.

Eg håpar mange tek utfordringa og bidreg, både dei som ønskjer arbeid og inntekt, og dei som har arbeid som skal gjerast. Vi ser no kor viktig norsk matproduksjon er, og no treng vi alle dei som er einige om dette!