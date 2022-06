Mange søkte jobb som veterinær i Mattilsynet

Dette er et debattinnlegg. Teksten står for skribentens regning. Vil du delta i debatten, kan du sende ditt innlegg til Nationen her

Onsdag 22. juni hadde Nationen en sak på trykk under overskriften «Ingen søkte på jobb som veterinær i Mattilsynet». Vi mener dette er en misvisende overskrift. Faktisk har vi denne våren fått 305 søknader fra veterinærer, fiskehelsebiologer og jurister, som ønsker å jobbe med dyrevelferd i Mattilsynet.

Vi er glade for at så mange ønsker å bli en del av vårt viktige samfunnsoppdrag – å sikre at maten er trygg og at dyra har det godt!

Les også: Ingen søkte på jobb som veterinær i Mattilsynet

Nationen kommer i tillegg med flere andre påstander i artikkelen, som vi mener det er behov for å nyansere.

På statsbudsjettet for 2022 fikk Mattilsynet øremerkede midler til å styrke arbeidet med dyrevelferd, og vi ble bedt om å levere synlige resultater av midlene før sommeren. Vi har valgt å bruke midlene blant annet på å ansette flere veterinærer til dette viktige arbeidet. Vi har gjennomført en rekrutteringskampanje for å tiltrekke oss kritisk arbeidskraft.

Nationen skriver at Mattilsynet har hatt som mål å rekruttere inntil 25 kompetente veterinærer. Dette tallet har ikke vært et uttalt mål for vår rekrutteringskampanje. Vi utlyste 43 stillinger gjennom kampanjen. 27 av disse dekkes av de øremerkede midlene, mens de øvrige stillingene var ubesatte stillinger innen dyrevelferd, som vi benyttet sjansen til å fylle gjennom denne kampanjen.

Før sommeren vil vi ha sendt ut tilbud om jobb til 39 nye, kompetente kollegaer. Dette vil vi tørre å påstå at er et synlig resultat, selv om de direkte resultatene for dyrevelferden nok må vente til høsten, når nye medarbeidere er på plass i arbeidsoppgaver og rutiner.

Det er kjent at det for tiden er veterinærmangel i Norge, og at det særlig er vanskelig å rekruttere veterinærer til stordyrpraksis i distriktene. Denne utfordringen har vi også. Det stemmer, som Nationen skriver, at vi har fått få søkere noen steder. Men vi trenger ikke mer enn én søker dersom denne søkeren er kvalifisert, og kvalifiserte søkere har vi fått til de fleste stillingene. Vi jobber med å finne en løsning for de fire stillingene vi ikke har besatt, det har vi tro på at vi skal klare!

Mattilsynet er Norges største arbeidsplass for veterinærer, og har et klart mål om å være en attraktiv arbeidsgiver for kritiske kompetansegrupper. Vi mener at 305 søknader viser at vi er på vei til å nå dette målet.