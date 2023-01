Dette er et debattinnlegg. Teksten står for skribentens regning. Vil du delta i debatten, kan du sende ditt innlegg til Nationen her

Med konsesjon for utbygging av og heimfall for vannkraft, Statkraft som ein stor krafteigar, kommunar og fylkeskommunar som store krafteigarar, Statnett som eigar av overføringslinjer for kraft og utanlandskablar, Norges vassdrags- og energidirektorat som reguleringsstyresmakt for vassføring, magasinfylling og forsyningstryggleik og så videre.

Alt dette er vedteke eller forankra i vedtak i folkevalde organ. Det har sikra både forsyningstryggleik, konkurransefortrinn til norsk industri gjennom langsiktige kontrakter med gunstige straumprisar og låge straumprisar til hushaldningane våre.

22. mars 2018 handsama Stortinget Acer (norsk tilslutning til det tredje energimarkeds direktivet til EU). Sentrale tema i debatten var nasjonal styring og kontroll over vasskraftressursane og fylgjene av bygging av kraftkablar til utlandet. Saksordførar var dagens klima- og miljøvernminister Espen Barth Eide frå Arbeidarpartiet som sa: «Vi sikrer fortsatt offentlig eierskap og trygg nasjonal styring over våre egne energiressurser».

Høgres hovudtalar Stefan Heggelund sa: «Det skal være nasjonal, samfunnsmessig styring og kontroll over vannkraftressursene». Olje- og energiminister Terje Søviknes fra Frp sa det slik: «Norske myndigheter vil fortsatt ha full kontroll og styring med de norske energiressursene og norsk energipolitikk». Heile Stortinget var 22. mars 2018 samde om at Norge hadde og skulle ha full styring og kontroll over vasskrafta.

I 2021 fekk vi ein situasjon der prisen på norskprodusert vasskraft vart fastsett utfrå markedspris på gass i Europa. Gjennom børshandel av kraftproduksjon, spekulasjon på ein finansiell børs, nye kraftkablar til utlandet, soneinndeling av prisområde for kraft i Norge mm, steig kraftprisen i delar av Norge til nivå som var meiningslause. Ikkje noko parti har gått til val på denne prispolitikken, det er ingen parti som har argumentert for det, Stortinget har aldri fatta vedtak om det og ingen parti står fram og forsvarar det.

I staden for å endre systemet, har våre folkevalde laga straumstøtteordningar og endra skattlegginga av kraftselskapa. Ved årsskiftet seier statsministeren at regjeringa har brukt eit år på å snu steinar, utan å finne gode forslag til systemendringar. Snuinga av steinar skal derfor halde fram. Eg er overtydd om at dei dyktigaste folka på Statsministerens kontor, Statnett, Statkraft, Norges vassdrags- og energidirektorat, Olje- og energidepartementet, Næringsdepartementet og Finansdepartementet har kunnskap til å legge fram eit system som gjev folkevald styring og kontroll over krafta bygd på fylgjande prinsipp:

* sikring av forsyningstryggleik gjennom krav til magasinfylling

* prisen på norsk kraft til forbrukarar og industri i Norge skal spegle produksjonskostnadene, vere meir stabil og ikkje vere styrt av markedsprisen på gass

* vidareføre ei fornuftig kraftutveksling med våre naboland bygd på dei prinsipp me har hatt i fleire tiår

* fortsatt eksport av overskotskraft

Løysingar fins, men då må relevante styringsorgan få instruks om å utarbeide framlegg til endringar i systemet for prisfastsetjing. Eg er overtydd om at det i dei raudgrønepartia både blant veljarar, medlemer, tillitsvalde og folkevalde frå landsende til landsende er stort støtte til systemendringar som gjer at regjeringa og stortingsfleirtalet tek tilbake makta over krafta. Samfunnsstyring vert ikkje utøvd gjennom ynskjer og signal, men gjennom vedtak i Stortinget og regjeringa! No trengs det handlekraft.