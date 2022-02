Makt og overgrep

Dette er et debattinnlegg. Teksten står for skribentens regning. Vil du delta i debatten, kan du sende ditt innlegg til Nationen her

Bildet som ligg ved saka om sørlandsbonden, gjer meg så ille at eg finn ikkje ord for det. Tilsynelatande friske, reine, nesten nyfødte dyr, som har kjent gleda av å bli født inn i denne verda. Men som så tidleg måtte forlate det, fordi nokon hadde makt til å ta det frå dei.

I dag er det stor merksemd på dyrevelferd blant folk flest, og bra er det. Men det kan tippe over når einskilde rørsler, ser ut til å meine at alt husdyrbruk er dyremishandling.

Det er og mange som meiner at dyr treng eit betre rettsvern. Men kor er alle desse stemmene når slike saker dukker opp? Har ikkje eit dyr rett til å leva, eller har dei det ikkje godt, fordi om det til dømes er tekniske løysingar etter dyrevelferdslova som ikkje er oppfyllt?

Om tilhøva i eit dyrehald er så dårlege at det må bli avslutta, kvifor kan ikkje friske dyr få sjanse til å leva vidare ein annan stad? Lysta til å leva er like stor for eit dyr som eit menneskje. Er det berre Mattilsynet som veit om eit dyr har det bra eller ikkje?

I mange tilfelle ser det ut til at det er makta som skal seire, og den som skal beskyttast, er reglane. Ikkje korkje folk eller dyr. Korleis det kan kjennes for eit menneskje som er glad i dyra sine, å få dei tvangsslakta, og i verste fall likvidert på eigen gard, er ikkje til å tenkje på.

Det må vera eit overgrep så stort, at for meg er det uforståeleg at nokon kan greie å stå oppreist etterpå.

Når Mattilsynet tillet seg å slakte ponnien til ei 13 år gamal jente, må ein ha lov til å spørje seg om dei er totalt blotta for kjensler. Er det nokon som skulle vore stevna til neste rettsak, er det dei som var med på dette. Ikkje Merete Støvring nok ein gong!

La oss for all del håpe, at Mattilsynet tek seg av saker der det verkeleg trengs. Men at dei ikkje rir makta si til dei grader at det tek livet av uskuldige, friske dyr. Og øydelegg menneskjer.