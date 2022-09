Opsjonsavtaler bør ikke bare være forbudt, de bør også være skambelagt og kilde til offentlig uthenging.

Dette er et debattinnlegg. Teksten står for skribentens regning. Vil du delta i debatten, kan du sende ditt innlegg til Nationen her

Det at spørsmålet i det hele tatt reises, mener jeg er en illustrasjon på at dagens lovverk og forskrifter (jordloven, konsesjonsloven, plan- og bygningsloven) ikke fungerer etter hensikten (å sørge for at fremtidige generasjoner har mulighet til å bruke jorden til å dyrke mat).

Jeg tenker det finnes for stort tolkningsrom innenfor disse lovverkene, som gjør det for enkelt for byråkrater og (særlig) folkevalgte til selv å tolke hva som ligger i begrepet "samfunnsnytte". I saken om utbygging av datasentre på Kvernaland handler det om at anekdotiske fraser (arbeidsplasser, bærekraft, "grønnhet") enkelt kan oppheve jordvernet på vegne av særinteresser.

Les også: Refsar regjeringa for å somle med tiltak for betre jordvern

Matjordens største trussel er eiendomsutviklere i kombinasjon med politikere de har kultivert og en mett, apatisk befolkning hvis eneste forventning er at mat alltid finnes i butikken.

I eiendomsutvikleres forretningsmodell er matjord kun en råvare som skal sikre inntekt og vekst. Ikke først og fremst fordi det er nødvendig, men fordi omregulert matjord gjør det mulig for dem å redusere økonomisk risiko. Den er billig å beslaglegge, billig å opparbeide og ligger ofte i attraktive områder (alle byer er jo bygget på eller omkring matjord), som allerede har lett tilgang på strøm + vann og avløp.

Les også: Mener Ørsta nedprioriterer matjorda

Det finnes knapt noen businessmodell som er mindre bærekraftig enn å skape "verdi" gjennom irreversible inngrep i natur og matjord. Likevel gjøres det, fordi der er en sikker og rask vei til inntekt og sysselsetting. Eiendomsutviklere er gode på å få politikere til å kjenne på denne tryggheten, og at veien til popularitet og skatteinntekter ligger i å bevilge nye streker på kommunenes plankart.

Som vi ser med vipe-bestanden på Kvernaland, hjelper det lite at en art blir rødlistet. Det handler bare om å ramme inn konsekvensene som både akseptable og nødvendige. Derfor hjelper generelt lite med "vern" når matjordens betydning og bønders virke aktivt undergraves sosialt, kulturelt og økonomisk. Så lenge kort vei til kjøpesenteret, stilige idrettshaller og parkanlegg betraktes som menneskelige primærbehov, kan man sette så mange grenser man vil.

Les også: Stadig færre viper i jordbrukslandskapet

Så lenge færre og færre finner bondeyrket som en akseptabel livsramme står matjorden (og særlig beitearealene) i risiko for å bli gjengrodd og/eller omregulert. Kriser som ukrainakrigen utgjør kun kortvarige påminnere om at penger ikke automatisk kan veksles inn i mat (for eksempel gjennom import).

Den innsikten må opprettholdes kulturelt, og ikke kun ved bønders opplevelse av moralsk forpliktelse. Ettersom bønder blir i manko vil man da alltid gå i tap i politiske prosesser, så vel som offentlige diskusjoner om "samfunnsnytte".

En vei mot dette målet kan være å rødliste, men etter min mening burde kommunene fratas mulighet til å omregulere matjord. Noe som i stedet bør tilfalle fylkeskommunene under streng nasjonal kontroll.

Opsjonsavtaler bør ikke bare være forbudt, de bør også være skambelagt og kilde til offentlig uthenging. Dessuten abonnerer jeg på en tanke om at bygging på matjord (som ikke handler om forbedring av produksjon) bør avgiftsbelegges såpass kraftig at det automatisk blir mer lønnsomt for eiendomsaktørene å bygge på mer egnede arealer.