Lytt til Greta Thunberg

Energitemaet har påvirket resultatet i flere kommuner, og noen har kalt det et klimavalg. Uansett, unge velgere er opptatt av klimaet, og skolestreiker uttrykker krav om politiske endringer.

Greta Thunberg er den svenske 15 åringen som startet å klimastreike i Stockholm i fjor høst. Nå har hun kryssa Atlanterhavet i seilbåt og organiserer ny global skolestreik – den 30 september.

1,6 millioner skoleelever deltok i forrige streik. Nå oppfordrer hun også voksne å streike for et levelig klima. Vi har kun 11 år på å halvere utslippene, og det krever innsats fra voksne i posisjon – politikere, industriarbeidere, bønder og byråkrater.

Annonse

Greta Thunberg vil at vi forholder oss til den vitenskapelige sannheten og realiserer den nødvendige omkalfatring. Greta er tydelig i sin tale til det internasjonale klimapanel og til EU lederne som hun mener ikke er voksne nok til å konfrontere realitetene.

Til industrilederne i Verdens økonomiforum i Sveits sa hun at de hadde en stor del av skyld. «You are to blame» Hun ber politiske ledere om å handle som om huset (kloden) står i brann.

Budskapet hennes samsvar med hva klimaforskere og eksperter mener. Men Norge er så avgjort en del av problemet og vi mangler evnen til å forstå og å handle. Med landets klimafornekterparti i regjering er det forståelig. Industri og produksjon av olje og gass er sektoren med størst CO2-utslipp i Norge. Når fossilproduktene forbrennes øker utslippene til 8 ganger mer.

Se Noami Klein intervjue Greta Thunberg på YouTube, og skolestreik den 30 september – om du er student eller ikke.