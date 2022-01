Dette er et debattinnlegg. Teksten står for skribentens regning. Vil du delta i debatten, kan du sende ditt innlegg til Nationen her

I debatten om skogbruk og naturvern har mye av søkelyset vært rettet mot endring i innslaget av gammel skog og død ved. Et viktig moment har vært lite framme; en pågående utvikling mot en stadig mer tettvokst skog. Utviklingen forsterkes av nylig innført tilskudd øremerket for enda tettere plantinger.

Tette plantinger, først og fremst av gran, medfører liten lystilgang til bakken og dermed få beiteplanter i det såkalte feltsjiktet. En nøkkelart her er blåbærlyngen. Den dominerer feltsjiktet innen store deler av den boreale barskogen.

Denne planten er en grunnstein i skogens økosystem. Den utgjør en stor del av næringen for pattedyr, fra mus og hare til elg, hjort og rådyr. Om høsten er blåbær viktig næring for mår, rev og bjørn. Fugl fra trost og duer til hønsefugl og mange andre fuglearter spiser delvis blad og bær og delvis insekter i bladverket.

Blåbær er en halvskyggeplante som blir borte under et tett tre sjikt. Den vokser frodig i eldre skog som ikke er for tett men heller ikke for åpen. Men her er det nyanser. Høy bærproduksjon krever noe høyere lystilgang, mens mer skygge er nødvendig for å gi blad og skudd høy næringskvalitet.

Dette siste er vist med utgangspunkt i så ulike dyrearter som elg og målerlarver. Slik blåbærlyng i halvskygge er viktig mat for hjortedyr mye av sommeren og utgjør 80-90 prosent av elgens beite i oktober/november. Samtidig viser en undersøkelse av over 200 tiurleiker i Sør Norge, en klar sammenheng mellom antall fugl på leiken og mengden eldre blåbær-rik, gammel skog i en omkrets av 1 km fra leiken.

En mosaikk av skog av forskjellig tetthet og lysklima vil derfor være grunnleggende viktig for hele det skogens økosystem.

I Sverige viser tall fra den svenske riksskogtakseringen at blåbærlyngen allerede har gått tilbake med 20-25 prosent i de svenske skogene. I Norge viser tilsvarende tall fra Landsskogtakseringen at blåbærlyngen har gått tilbake på de bedre markene der skogen har blitt for tett, men økt noe i dekningsgrad på de svakere markene der skogen i utgangspunktet var for glissen, dersom granplantene ikke er satt for tett.

Blåbærlyngen eller andre halvskygge planter vil ikke forsvinne fra norsk skog. Det som gir grunn til bekymring er at de vesentlig vil reduseres i utbredelse, frodighet og kvalitet. Den skogen vi bygger opp i dag får avgjørende betydning for dens framtidige kvalitet som livsmiljø for dyr og fugl.

Mye av den gjenværende naturskogen, cirka en tredel av skogarealet, er ikke så ulik urskog i struktur. Den har en mangslungen historie av dimensjonshogst, plukkhogst, og ulike typer av tynning. Dette har gitt denne skogen små glenner og ujevn bestokning av eldre trær, med andre ord ideell for produksjon av blåbær så vel som blad og skudd av høy fôrverdi. Ved at den forsvinner i tette granplantinger, forsvinner også et viktig spiskammer i skogen.

Det er vel liten tvil om at hogst av naturskogen vil fortsette. Det vi, i det minste, må kunne kreve er at tilskuddet som oppmuntrer til tette plantinger fjernes.

Det er som uttalt av skogsjef Øystein Løvli hos Mathisen Eidsvolds Værk «helt meningsløst» også i skogbruks sammenheng (Norsk Skogbruk 12/2021). Kan hende er det direkte negativt ved å gi framtidsbestand som utelukkende består av foredlede planter med lite innslag av stedegen, naturlig tilpasset foryngelse.

Også sertifiseringskravene forutsetter en skogbehandling som gir variasjon i framtidsskogen. Da må vi unngå tilskuddsordninger som virker i stikk motsatt retning.