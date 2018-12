Lykkeland på salg

I kronikken «Lykkeland» i Nationen 13. desember spør Senterpartiets nestleder Ola Borten Moe retorisk om det norske oljeeventyret ville vært mulig i dag.

Borten Moe stiller et godt og betimelig spørsmål, og gjennomgangen av de viktige politiske grepene som ble tatt den gangen, er en nyttig påminnelse som burde være egnet til å gi læring for dagens politikere.

Det er imidlertid et par momenter som også kunne vært nevnt. Borten Moe skriver at «I takt med velstandsutviklingen og sikkert gode intensjoner har antall personer som jobber for at ting ikke skal skje, eksplodert i statsforvaltningen og i statsfinansierte NGO-er.» Den systematiske innsatsen fra dagens regjering for å selge ut Norge bit for bit er nok likevel et større problem enn organisasjonslivet og en statsforvaltning som i all hovedsak iverksetter politiske vedtak.

Regjeringen har gått inn for å avvikle konsesjonslovene og selge ut norsk jord, skog og viktige bedrifter og infrastruktur. Høyre har ved flere anledninger drøftet muligheten for å avvikle hjemfallsretten. Ikke minst fører regjeringen en politikk som fører til stadig økende forskjeller i det norske samfunnet, mens noe av det som gjorde oljeeventyret til nettopp et eventyr var at velstandsutviklingen kom alle til gode. Politiske allierte for opposisjonspartiene på Stortinget i dette spørsmålet vil jo nettopp være å finne blant NGOene.

Annonse

En NGO – forkortelse for det engelske begrepet non-governmental organization, altså ikke-statlig organisasjon, er en non-profit organisasjon som jobber uavhengig av regjeringen, gjerne med politiske og sosiale spørsmål. Grunnen til at den norske stat – og stater i flere ander land – velger å gi økonomisk støtte til NGO-er, er at det har demokratisk verdi at en kritisk og uavhengig aktør – også kjent som sivilsamfunnet - fyller rommet mellom stat og marked.

En viktig del av det norske sivilsamfunnet er frivillig sektor, men det finnes også høyt profesjonaliserte NGO-er som ikke er basert på frivillig innsats. NGO-ene omfatter alt fra Bestemødre mot atomvåpen til 4H og Bygdeungdomslaget. Den kanskje mest kjente NGO-en som jobber for å få noe til ikke å skje, er vel Nei til EU.

Flere små organisasjoner har gått tapt de siste årene som resultat av den blåblå regjeringens politikk som er basert på tanken om at jo større, jo bedre. Senterpartiet har på sin side vært en forkjemper for frivilligheten spesifikt og sivilsamfunnet generelt. I sitt alternative statsbudsjett for 2019 gikk Sp inn for økt støtte til sivilsamfunnet både ute og hjemme. Sps frivillighetspakke på 236 mill. kroner ville kommet organisasjoner som arbeider med integrering, fattigdomsspørsmål, kriminalitetsforebygging og rovdyrpolitikk til gode.

NGO-ene ikke er en homogen masse. NGO-er kan være både progressive og reaksjonære. Human Rights Service er et eksempel på en kontroversiell NGO. Det finnes også NGO-er som jobber mot abort, mot homoekteskap, og mot likestilling – for å nevne noen. På den andre siden ser vi at noen næringslivsaktører driver samfunnet framover, og andre som eksempelvis forsøker å hindre tobakkslovgivning, transparens og skattlegging av transnasjonale selskaper.

Så kanskje en litt bredere analyse kunne vært på sin plass når man skal velge hvilken katt man henger bjella på.