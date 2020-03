Lovforbod mot plastforureining!?

I Nationen den 2. mars under overskrifta «Tanker om TV-aksjonen 2020» stiller Sigrun Røssbø frå Huglo det heilt legitime spørsmålet: «Hvorfor i all verden er det ikke lovforbud mot å kvitte seg med ting ved å kaste dem i sjøen?» Innlegget hennar er delvis ein kommentar til mitt tidlegare innspel i same avis om boikottplanar frå visse skeptikarar av TV-aksjonen 2020 fordi WWF har fått tildelt denne med det føremål å ta tak i nettopp plastforureininga i sjøen og på strendene.

Det er lovforbod mot så mangt i dagens samfunn, nokre vanskelegare å handheve enn andre, og nokre mindre akseptert blant folk flest enn andre. Sigruns forslag om lovforbod mot å kvitte seg med ting, herunder plast, ved å kaste det i sjøen er ein god tanke, og da som ei presisering eller eiga forkrift til forureiningslova . Det vil i alle fall gje folk dårleg samvet når ein veit at slik forsøpling er lovbrot.

Uansett er det eit tankekors at opprydding etter folks tankelause eller bevisste handling, må skje ved friviljug og idealistisk dugnadsinnsats. Men det er nettopp det WWF får ressursar til denne gongen gjennom folks gjevarglede og godvilje gjennom TV-aksjonen, noko ein bør støtte så lenge vi manglar lovforbod som blir strengt handheva eller i beste fall folk vil respektere. Ei spesifikk presisering i lovs form av forbod mot å nytte sjøen som «avfallsdynge» vil sjerpe merksemda mot miljøgalskapen ved å gjere dette. Dette bør vere ei sak å ta tak i for MDG.