Lovens løse arm

Det er vanskelig å ha tillit til at klima- og miljøvernminister Ola Elvestuen har behandlet denne saken med objektive øyner. Enkelt forklart fordi Stortingets vedtatte bestandsmål for ulv sier at vi i Norge skal ha 4–6 årlige ynglinger, hvorav 3 av disse skal være helnorske.

Det står i partiprogrammet til Venstre at de ønsker å «etablere en felles nordisk forvaltningsplan som sikrer rovdyrenes langsiktige overlevelse både i Norge og Norden, videreføre ulvesonen og øke bestandsmålet på samtlige rovviltarter basert på faglige anbefalinger.»

Med andre ord er årets lisensjakt kvote ikke i tråd med Stortingets vedtak, men passer derimot godt med Venstre sine ønsker.

Annonse

Det er en skam at Elvestuen tillater seg å sette partiets politikk og egne ønsker fremfor bestemmelsene til våre folkevalgte.

Elvestuen forsvarer avgjørelsen ved å forklare at de i tillegg til rovdyrforliket må forholde seg til naturmangfoldloven. Den sier at arter skal ivaretas slik at det er levedyktige bestander i sine naturlige utbredelsesområder.

I Norge finnes det ikke forskning på hvor mange ulv eller årlige ynglinger som skal til for å sikre en levedyktig bestand. At hensynet til naturmangfoldloven overgår rovdyrforliket er altså en bestemmelse som bunner i gjetting og synsing, ikke faktiske forhold. Frem til det foreligger forskning på dette punktet, må det være rovdyrforliket vi forholder oss til, så får denne saken heller tas opp i Stortinget på nytt for å eventuelt justere bestandsmålene i forhold til forskningen.

Konfliktnivået rundt ulven er meget stort, og det hjelper på ingen måte at regjeringen vingler og danser rundt vedtakene slik det passer dem. Regjeringen har et ansvar å følge opp, og igjennom signaler som sendes ut kan det være vanskelig for mange å vite hva de skal forholde seg til. Dette fører til at folk blir frustrerte og oppgitte.

Konfliktnivået må ned, og for å oppnå det må regjeringen være konsekvent med å følge opp Stortingets vedtak.