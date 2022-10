Dette er et debattinnlegg. Teksten står for skribentens regning. Vil du delta i debatten, kan du sende ditt innlegg til Nationen her

Lovende løsninger for framtiden innenfor landbruk, lokalsamfunn og landskap vil svekkes kraftig i en tid vi trenger de som mest. Hva i all verden tenker regjeringen?

Kriser og distriktsutfordringer krever nye løsninger. Det gjelder innenfor næringsutvikling, i ivaretaking av natur og i måten vi samarbeider på. Sammensatte utfordringer krever i tillegg mer helhetlige samarbeidsmåter på alle nivåer. Sektorisering og silotenkning er noe som må motarbeides. Flere organisasjoner i distriktene har gode svar på dette.

For det jobbes allerede godt i ideelle organisasjoner innenfor lokalmat, lokalsamfunn og landskap i Distrikts-Norge. Slike organisasjoner jobber ofte nedenfra og opp, og i mellomrommene der sektormyndighetene ikke kommer til. De jobber med små ressurser, men utløser mye lokalt engasjement og frivillighet. Det er slike organisasjoner som nå kuttes av regjeringen. Det er kutt med konsekvenser.

Administrerende direktør i Norges Vel, Øyvind Ørbeck Sørheim, skiver i Nationen (20.10.22) om hvordan regjeringens kutt vil påvirke ideelle organisasjoner innen mat og landbruk. Han skriver med rette at kuttene vil påvirke sivilsamfunnet og svekke sentrale landbrukspolitiske mål. Vi deler denne bekymringen og ser at kuttene i tillegg vil svekke verdiskaping i verdifulle landskapsregioner i Distrikts-Norge.

Organisasjoner som Norsk Gardsost, Stiftelsen Bondens Marked og Norsk Seterkultur har vært førende i utvikling av lokalmat i Norge. De utvalgte kulturlandskapene, regionalparkene og geoparkene har utviklet nye helhetlige samarbeidsmodeller, og bidrar til både ivaretaking og utvikling av verdifulle kulturlandskap. Alle kuttes nå i Arbeiderpartiet og Senterpartiets budsjett. Konsekvensen er at de mest fremtidsrettede delene av norsk bygdeutvikling svekkes kraftig.

I Norge finnes et nytt mangfold av parker, UNESCO-områder og utvalgte landskap. Her arbeides det helhetlig med lokalmat, lokalsamfunn og landskap. Dette er læringsområder for bærekraftig utvikling og samarbeid.

Regionalparker og geoparker er unike i at de skaper brede og langsiktige samarbeid mellom det offentlige, frivillighet og næringsliv i verdifulle landskapsregioner. Det finnes nå 9 regionalparker og 4 geoparker i over 60 distriktskommuner. De har om lag 400 små og store parkpartnere.

Undersøkelser fra land som Sveits viser at for hver krone en legger inn i slike parker, så får en 6-10 tilbake. Den frivillige kraften som utløses er en viktig faktor i dette. Det er denne kraften vi er avhengige av for å løse akutte kriser- og distriktsutfordringer. Vi bør ikke svekke den!

Det legges opp til kutt med konsekvenser for landbruk, lokalsamfunn og landskap i regjeringens statsbudsjett. Krisebudsjettet er i seg selv en krise for mange bygdeorganisasjoner. Vi setter vår lit til at Stortinget snur kuttene og i stedet satser på lovende lokale fremtidsløsninger i Distrikts-Norge.