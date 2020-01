Lov om god handelsskikk må forenkles

Vi setter pris på Nationens omtale av vår bekymring i forbindelse med regjeringens forslag til lov om god handelsskikk (nettsak 14.januar). Bakgrunnen for oppslaget er Stortingets pågående behandling av loven.

Fra vår side er vi bekymret for at den nye reguleringen vil medføre unødvendig papirarbeid for kjøpmenn som inngår direkteavtaler om kjøp av lokale dagligvarer til noen titusen kroner i året. Dagligvarene som kjøpes inn lokalt, tar form ofte form av lokalproduserte produkter fremstilt av personer som på hobbybasis utnytter tilgang til naturbaserte råvarer.

Majoriteten av denne typen avtaler kommer i stand som følge av godt naboskap i lokalsamfunn der alle kjenner alle. Denne virkeligheten er fjern fra en situasjon der man må ty til Norges Lover for å vurdere hvilke betingelser som bør kontraktsfestes i mangel på gjensidig tillit.

Annonse

Vårt forslag om å innføre en nedre økonomisk grense for hvilke kontrakter som skal omfattes av lov om god handelsskikk, må sees i direkte sammenheng med den praktiske virkelighet våre medlemmer ofte befinner seg i.

Vi finner det også riktig å minne om bakgrunnen for loven er utfordringer relatert til dagligvarekjedenes sterke sentrale innkjøpsmakt, ikke lokale direkteinnkjøp.

Det kan være lett å hevde at loven er enkel å forholde seg til. Samtidig er den tydelige tilbakemeldingen fra våre medlemmer at loven slik den er foreslått av regjeringen, fremstår som uforholdsmessig byrdefull i de tilfeller man kjøper inn lokale dagligvarer for små beløp. Samtidig advarer flere mot at de nye bestemmelsene vil bidra til større usikkerhet om man gjør ting riktig. Dette kan i neste omgang lede til at færre lokale varer finner veien til butikkhyllene.

Gjennom merverdiavgiftslovens bestemmelser er det fastsatt en avgrensning som gjør at sporadisk omsetning av bagatellmessig karakter ikke medfører plikt til mva-registrering. Stortinget bør vurdere en lignende unntaksbestemmelse i forbindelse med lov om god handelsskikk.