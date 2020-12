Anne Ekornholmen hadde nylig en betraktning om den polariserte rovdyrdebatten. Det fremstår som at man enten er mot alt av rovdyr (i hvert fall ulv), eller mot alt av beitedyr (i hvert fall på utmark) og for rovdyr overalt.

Heldigvis er de fleste et sted mellom ytterpunktene. Likevel blir man lett kritisert fra begge sider når man diskutere nyanser. Hvis vi insisterer på «det ideelle» så risikerer vi å ikke lykkes, heller ikke med noe som kunne vært litt eller kanskje mye bedre.

Knut Evensen, leder i Oppland Sau og Geit, undrer seg over hvorfor det ikke spises mer sau, i lys av den generelle bærekraftbølgen. Det er et godt spørsmål, og jeg tror polariseringen knyttet til synet på ulv har mye med det å gjøre.

Jeg ønsker meg et Norge hvor vi er langt mer selvforsynt med både kjøtt og grønt, inkludert fôr. Det mener jeg er et godt prinsipp, og med klimaendringene som kan slå hardt inn på forsyningssikkerhet, er det desto mer prekært.

Jeg mener kjøttforbruket generelt bør ned. Jeg tror uansett at vi gjør klokt i å regne med at de fleste kommer til å fortsette å spise en god del kjøtt. Da mener jeg det er gode grunner til å ønske at mindre av dette kommer fra industrielle haller og med stor grad av kunstig fôring, og at en større andel kommer fra dyr som går ute, og gjerne for en stor del livnærer seg av vekster på steder hvor vi ikke kan dyrke.

Det finnes unntak, men generelt tror jeg det er mer dyrevelferd i å gå mye ute.

Så er det altså slik at folk spiser mer gris og kylling, men ikke sau. Den største trusselen mot beitenæringen er dermed ikke rovdyr, men at folk ikke kjøper mer sauekjøtt, pluss at prisene er for lave, så det er krevende å drive godt og lønnsomt.

Rovdyrpolitikken virker, med soner og forbyggende og avbøtende tiltak, så tapene har falt. Det hjelper likevel lite for lønnsomheten når folk heller kjøper kjøtt fra dyr som stort sett har levd under industrielle forhold.

Min påstand er at en viktig grunn til at kjøtt fra beitedyr ikke oppleves mer trendy, attraktivt og bærekraftig, er at det assosieres som konfliktkjøtt som presser ut rovdyr og regelmessig frontes sammen med angrep på miljø- og naturvernhensyn.

Relativt få forbrukere tar nok et bevisst valg om å unngå sauekjøtt. For de fleste handler det vel mer om assosiasjoner man ikke tenker mye over, men med samme resultat. Den polariserte debatten gjør det vanskelig å snu.

Det er en illusjon å tro at rovdyr vil forsvinne. Både fordi store deler befolkningen ser på det som en genuint stor naturverdi, og fordi vi er bundet av internasjonale konvensjoner.

Kampen mot rovdyr vil dermed ikke lykkes, og den fortsatte kampen fører bare til dårligere priser for sauekjøttet.

Mitt håp er at noen sentrale aktører vil gå ut av skyttergravene, kanskje for å lage en felles strategi. En slik enighet kunne endt med at vi får flere rovdyr enn i dag, men kanskje ikke vesentlig større tap av beitedyr. Så kunne beitenæringen vise seg som «bærekraftig og

trendy», slik at det ble marked for flere beitedyr og til en bedre pris.

Kunne en slik dugnad og snuoperasjon for flere rovdyr, mer beitedyr, mer selvforsyning og større bærekraft være mulig? Kunne to ulike innfallsvinkler til det grønne klare å forene bruk og vern og vise vei til en mer slagkraftig variant av et mer bærekraftig og selvforsynt Norge?