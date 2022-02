Dette er et debattinnlegg. Teksten står for skribentens regning. Vil du delta i debatten, kan du sende ditt innlegg til Nationen her

Nationens nettutgave meldte i januar at «de nye dyrevelferdsreglene» vil føre til at mange melkebruk vil måtte legge ned. Hovedproblemet, i følge artikkelen, er kravet om løsdrift fra 2034 og kompenserende krav for båsfjøs fra 2024.

Kravet om løsdrift er langt fra nytt. Løsdriftskravet i norsk melke- og storfeproduksjon ble etablert gjennom dyrevelferdsmeldingen allerede i 2003, med følgende målsetting: «Løsdrift for alt storfe innen 20 år, forbud mot bygging av båsfjøs fra 2004.»

Siden dette har kravet blitt utsatt flere ganger. Nå er fristen 2034. Grunnen til at det nå kommer tilleggskrav til bønder med båsfjøs at alle egentlig skulle vært i mål med overgangen til løsdrift allerede i 2024.

Det ligger mye solid forskning bak kravet om løsdrift for kyr. Å være bundet på bås i månedsvis er en stor belastning for kyr. Faglig er det ingen tvil om at et godt løsdriftsfjøs er best for dyrevelferden. Målet med løsdriftskravet er å løfte dyrevelferden i norsk landbruk ved å gi dyra økt mulighet til å bevege seg i fjøset.

Dyrevernalliansen har forståelse for at investeringer i løsdriftsfjøs koster penger. Derfor har vi lenge argumentert for at det er behov for et eget dyrevelferdstilskudd i landbruket, og at det skal settes av penger til å få gjennomført løsdriftskravet.

Båsdrift er en skam for Norge. Vi ligger allerede langt bak sammenlignbare land når det gjelder bruk av båsfjøs. Fortsatt står 35 prosent av den nasjonale besetningen med melkekyr bundet på bås. Dette er en betydelig høyere andel enn hva vi finner i land som Sverige, Danmark, Nederland og Storbritannia. Allerede i 2019 hadde Nederland mindre enn 3 prosent, og Storbritannia mindre enn 1 prosent av melkekyrne på bås.

Vi har forståelse for at bondeorganisasjonene uroer seg for at mange bønder ikke vil klare overgangen til løsdrift. Samtidig vet vi at det er en klar trend i landbruket at stadig flere av de minste brukene avvikler, uavhengig av løsdriftskravet. Å nedprioritere dyrevelferdstiltak det er bred støtte for og faglig enighet om er ingen god løsning.

Det er en ærlig sak å mene at distriktspolitikk bør gå foran dyrevelferd. Men faglig sett er det imidlertid ingen tvil om at løsdrift er best for kua. Det vil være et enormt feilsteg å basere norsk distriktslandbruk på dårlig dyrevelferd.

I 2034 har kuene ventet siden 2003 – 31 år. En moderne ku lever i 4-5 år, det vil si at minst seks generasjoner kuer har ventet. Det er viktig at regjeringen ikke lar seg presse nok en gang, og opprettholder kravet om løsdrift med absolutt siste frist i 2034. Det er lenge nok! Nå må bondeorganisasjonene holde ord, og gjennomføre løsdrift for alle kyr i Norge.