LOs politiske lenker

Norges største hovedorganisasjon, Landsorganisasjonen, har et nokså diskutabelt bånd til politiske partier på venstresiden, men i betydelig grad gjennom sin fagpolitiske storebror, Arbeiderpartiet.

Den politiske relasjonen mellom LO og Arbeiderpartiet bygger nesten utelukkende på historisk nostalgi heller enn realistiske strategier for arbeidspolitisk innflytelse for LO. Kanskje på tide at LOs medlemmer skroter sitt udaterte og umoderne bånd til sosialdemokratene?

Som tidligere tillitsvalgt på nasjonalt nivå i fagforeningen Samfunnsviterne (Akademikerne), så jeg virkelig den positive siden av at fagforeningen er partipolitisk uavhengig. Dette er avgjørende når fagforeningens menn og kvinner skal bedrive en av organisasjonens hovedaktiviteter, lobbyvirksomhet. En partipolitisk uavhengig fagforening kan lettere ivareta sine interesser, ved at myndigheter og ulike partier oppfatter de tillitsvalgte som reelt uavhengige.

De tillitsvalgte fra Akademikerne, Unio eller YS kan rose og kritisere initiativ fra både borgerlige og sosialistiske regjeringer, uten å motta partipolitisk korreks fra noen. Representantene fra LO kan ikke skilte med den samme positive erfaringen.

LO har dessverre valgt å bedrive sin primære lobbyvirksomhet med et politisk parti, dette partiet også har et nært institusjonalisert forhold til den førstnevnte. Båndet består av en rekke kontaktflater som egne fagpolitiske utvalg, garantert plass i sentralstyret til Ap og en rekke nominasjonskomiteer i partiet med sitteplass for LOs representanter. Viktigst her er den omfattende valgfinansieringen fra LO til Ap og sine rødgrønne allierte, noe som oppsiktsvekkende tas fra medlemmenes kontingenter.

LO har naturligvis også kontakt med sittende borgerlig regjering, men tendensen viser dessverre hvordan hovedorganisasjonens ledelse av ren automatikk stemmer imot eller gir forslag en relativt lunken mottakelse om de kommer fra «de blå».

For å oppnå reelle gjennomslag må LO belage seg på at Ap faktisk sitter i regjeringsposisjon eller i en parlamentarisk vippeposisjon, om påvirkningsarbeidet skal fungere i tilstrekkelig grad. Dette båndet representerer et problem for LO når det kommer til troverdighet.

I forhandlinger og møter, snakker LOs representanter om egne interesser, Arbeiderpartiets eller begge deler? Er en stemme til Arbeiderpartiet en stemme for å styrke LOs lobbyvirksomhet på bekostning av andre, som YS eller Unio?

Beklageligvis ser vi hvordan båndet har blitt til en politisk suppe, der lokale LO-ledere signerer leserinnlegg med doble titler eller hvordan stortingspolitikere fra Ap deltar på tv-debatter med både LO og Ap pins. En kan alltid spørre seg hvor LOs eller Aps arbeidspolitiske beslutninger starter eller stopper?

Det er innenfor å være tillitsvalgt i en fagforening og samtidig inneha et partimedlemskap, men disse rollene må etter beste evne holdes avskilt, en god tillitsvalgt fronter en fornuftig rolleforståelse.

Jeg er selv medlem av Høyre, et medlemskap jeg beholdt parallelt med mitt tidligere verv som studentleder i Samfunnsviterne. Men jeg hadde aldri ønsket et for tett og institusjonalisert forhold til Høyre eller andre partier. Hadde det oppstått en situasjon med egne kontaktflater kun for Høyre, hadde jeg kjempet imot dette.

Min oppgave var utelukkende å sette mine medlemmers interesser på dagsorden, og mine uttalelser tok ikke hensyn om saker eller initiativ kom fra liberalkonservative eller sosialdemokrater. Selv kritiserte jeg mitt eget parti som studentleder i forslaget om skolepenger for internasjonale studenter utenfor EØS og Sveits.

Dette var viktig for meg i en partipolitisk uavhengig fagforening med medlemmer med ulike politiske preferanser. Det siste har også LO fått de siste årene der flere av medlemmene stemmer på andre partier enn Ap og de rødgrønne. Hva synes de om dette? Er det tenkelig med en høyremann eller Frp-er som leder i LO? Dessverre tviler jeg på dette.

Det kan for noen være provoserende at jeg som ikke er medlem av LO fronter en endring av organisasjonens indre anliggende. Men denne debatten er prinsipielt viktig fra et demokratisk ståsted, og er viktig for anseelsen til norsk fagbevegelse samlet og det norske trepartssamarbeidet. Det er uheldig og uryddig at enkelte i trepartssamarbeidet alltid har en for foran om Ap sitter med regjeringsmakten.

LO vil styrke seg om de fjerner Arbeiderpartiets klamme hånd. Fremtidens fagforeninger er partipolitisk uavhengige, og åpne for dialog med ulike partier og samfunnsaktører.