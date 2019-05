Løp og kjøp

Kjøp så mye du kan av industriforedla mat pakka inn i flere lag av plastikk. Bruk alt du kan av den mest lettvinte energi du kan få. Kjøp ny diesel- eller bensinbil, kjør og kjør og krev enda flere motorveier.

Stå i kø når kjedemakta har tilbudskampanjer. Det er opp til deg om samfunnsmaskineriet skal gå rundt. Forbruk så mye du bare kan. Og strekker ikke penga til, krev høyere lønn.

Vend det døve øret til klaginga over forurensing og klimaendringer og at det skulle være din skyld.

Hvem sin skyld er det at vannet snart stiger over Marshalløyene og drukner femtitusen mennesker? Hvem sin skyld er det at Europa i 2041 kanskje er en brennheit sandørken og millioner er klimaflyktninger?

Å påstå at det er din skyld, du som bare vil trygge gode levekår for egen familie, det er sjølsagt absurd. Du som ikke hører til de som bestemmer. Du som ikke hører til de som investerer kapital i store mengder for å øke forbruk og egen inntjening. Du som bare lojalt følger opp de priviligertes velvillige planer og hører deres prat om det grønne skiftet, som om det bare er å bytte bleie.

De som har skylda kommer ikke til å ta ansvaret før de er klistra opp til veggen og er pokka nødt. Men sjøl da vil de trulig holde på sitt, klippe klippe, sa kjerringa.

Derfor må du løpe og kjøpe til trollet sprekker. Derfor må du løpe og kjøpe helt til du som ikke har skylda kan få rom til å utøve din omsorg for fellesskapet.