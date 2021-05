Dette er et debattinnlegg. Teksten står for skribentens regning. Vil du delta i debatten, kan du sende ditt innlegg til Nationen her

«Spring bønder – fortere, fortere», kommanderte lagleder Sylvi i 2014. «Heia, heia! Førstemann får premie; mer tilskudd og større kvote», ropte Goggen fra bestemor Ernas hage.

Bøndene lyttet og tenkte at dersom dette er spillereglene så får vi bare ta beina fatt, lettbeinte og utholdende som vi er.

Det holdt noen runder, så begynte feltet å tynnes ut. I hver sving ga to opp kappløpet – de stod av og skiftet til en arena der man kan rusle i vei i rolig tempo, og ta seg regelmessige pauser.

«Løp, løp – alle MÅ løpe fortere!» postet Olaug på Insta mens hun fikk neglene lakkert.

Resten av feltet holdt farta oppe, men begynte å bli slitne og funderte over hvor dette rotteracet skulle ende. Piggskoa var slitt, og nye hadde blitt så dyre at det hadde de ikke råd til.

«Løp til høyre», sa Venstre, "det gjør vi. Hold farta oppe eller så åpner vi opp for atleter fra utlandet, proppa med anabole steroider – de kommer dere garantert til å tape mot."

«Kan vi ikke ta ei pause, sette oss ned og bestemme hvor målstreken er? Det hjelper ikke å løpe fortere og fortere når målstreken hele tida flytter på seg», ba bøndene.

«Da må dere komme til bordet mitt», sa Olaug – «eller det vil si det er jo egentlig Erna & co sitt - et meget eksklusivt bord, mye mer verdt enn all kortreist, bærekraftig mat som kan serveres på det. Men er dere snille og står med lua i handa, så kan dere få nye svettebånd og smågodt».

Nå har løperne fått nok, de nøyer seg ikke lenger med fagre festtaler og klapp på skuldra.

De krever at løpet skal tilpasses terrenget, og at det viktigste ikke er å vinne, men å delta.

Hvis dere på VIP-tribunen fortsatt ikke skjønner tegninga, så kan dere risikere å sitte igjen på en gjengrodd stadion. Og hva gjør dere da når portene stenges og pølsebua er tom?