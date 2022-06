Dette er et debattinnlegg. Teksten står for skribentens regning. Vil du delta i debatten, kan du sende ditt innlegg til Nationen her

Dette vises gjennom at et stort flertall på Stortinget onsdag stemte for jordbruksavtalen som Bondelaget, Småbrukarlaget og staten er enige om.

Matprisene internasjonalt stiger voldsomt, og på en del produkter ligger prisene over de norske. Vi har tørke eller flom i mange viktige jordbruksland som fører til knapphet og eksportbegrensninger. Vi har krig i Europas kornkammer som gjør at mange i verden vil slite med å få nok mat og at prisene øker.

Norge har som et rikt land et ansvar for å produsere så mye mat som mulig til egen befolkning. Sikkerheten for at våre innbyggere har norsk kvalitetsmat på bordet avhenger av at bonden får økonomisk trygghet.

Derfor er det bra at vi har et bredt politisk flertall som er opptatt av å løfte inntektene til norske bønder, og å øke selvforsyningen av norske jordbruksprodukter.

Samtidig undres jeg over Høyres utspill over at målprisene på korn, melk, frukt og grønt og poteter ikke skal økes.

I innstillingen sier nemlig Høyre at deres mål er at inntektene til bøndene i størst mulig grad skal hentes fra markedet. Men når det kommer til stykket var det ikke så viktig allikevel. Det er fristende å spørre, om ikke nå, når da?

Høyres forslag ville for selv relativt små bruk, særlig innenfor kornproduksjonen som er så viktig for selvforsyningsgraden, medført reduserte inntekter i mange 100 tuseners klassen.

Selv helt vanlige melkebruk ville blitt hardt straffet og får med Høyres forslag et minusoppgjør.

Tollvernet er avgjørende for å sikre norsk matproduksjon og Norges største fastlandsindustri, næringsmiddelindustrien, norske råvarer av høy kvalitet. Uten et sterkt tollvern når vi ikke målet om å tette inntektsgapet.

Gjennomslaget med at vi i revidert nasjonalbudsjett varsler en vurdering av overgang fra krone til prosenttoll på en rekke produkter er derfor enormt viktig.

Regjeringa skal legge fram en opptrappingsplan for trygg matproduksjon på norske ressurser. Målet for planen er at selvforsyningsgraden av norske jordbruksmatvarer, korrigert for import av fôrråvarer, skal økes til 50 prosent.

Dette når vi gjennom å gi mest mulig trygghet for lønnsomhet. For lønnsomhet for bonden gir Norge god matberedskap.