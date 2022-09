Dette er et debattinnlegg. Teksten står for skribentens regning. Vil du delta i debatten, kan du sende ditt innlegg til Nationen her

Lat meg starta med å minna dykk på vårt viktigaste oppdrag: me skal skapa verdi for eigarane våre. Kvar einaste dag jobbar me for å bli betre enn i går. Tine må heile tida jaga kostnadsreduksjonar i verdikjeda, og sikra at størst mogleg del av mjølkeprisen kjem bonden til gode.

Me held fram og utviklar dei kjente og kjære merkevarene våre, slik at produkta våre er Kari og Ola sine førsteval. For å lykkast arbeider me mellom anna med kvalitet, innovasjon, smak, berekraft, emballasje, dyrevelferd og marknadsføring. Me har eigne fagfolk og ekspertar innan kvart område som skal sikra beslutningsunderlag, slik at Tine tek dei rette vala på kort og lang sikt.

I denne saka har den kommersielle delen av Tine sett på erfaringane frå tidlegare år mot den betydelege kostnaden og tida det inneber å delta på slike marknadsaktivitetar, og valt vekk eige utsal på Dyrsku’n.

For å sikra høgast mogleg volum og mjølkepris for eigarane sin mjølkeproduksjon må me ha eit særs skarpt fokus på nytte mot kostnad. Nettopp det er også grunnen til at me legg til rette for at norske born og unge kjem tidleg i gong med gode vanar, både når det gjeld sunt kosthald og fysisk aktivitet. Tine Fotballskule og Tine-stafetten er viktige arrangement kor vi møter framtidige mjølkedrikkarar.

Dette betyr ikkje at Tine ikkje var på Dyrsku´n i år. Landbruksmessa er ein viktig arena og møteplass og for rekruttering til landbruket. Saman med dei andre samvirka bussa me i år hundrevis av elevar frå vidaregåande skule til Dyrsku’n. Dei fekk mat, drikke og nyttig informasjon om korleis samvirka ønsker rekruttering og støttar medlemmene sine, både unge og eldre.

Vidare var Tine særleg godt representert i husdyrhallen. Der bidrog me med stell og oppfølging av storfe og bedømming av dyr. Tine Rådgiving og medlemsservice var på plass med både foredrag og fagrådgjevararar ein kunne snakka med.

Så selde me altså ikkje produkta våre i eige utsal i Seljord i helga, men du kan væra heilt trygg på at Tine profilerer dei fantastiske produkta våre til enda fleire nordmenn enn dei som møtte opp saman med oss på Dyrsku´n.

Nettopp for å sikra at eigarane våre får mest mogleg igjen for både pengane og tida me bruker på alle våre marknadsaktivitetar. Slik, og berre slik, skaper me verdi for eigarane våre og eit levande Noreg for deg, meg og dei som følger etter oss.