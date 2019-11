Lokalisering av Norges sykehus for spesialisthelsetjenester

I mange lokaliseringsspørsmål vil et stort flertall av stortingsrepresentanter, som kommer fra alle andre steder og regioner enn det berørte stedet/området, bestemme hva som skal være hvor.

Det ser ut til at når sentrale beslutningstagere har stor avstand til berørt område, overser de som makthavere altfor ofte lokale konsekvenser og de hopper bukk over lokalt demokrati.

I en rekke sentrale vedtak om lokalisering av sykehus, blir regioner og steder satt opp mot hverandre. Det kalles splitt og hersk. Sykehus i regioner utenfor Oslo blir redusert pga. underbudsjettering eller at spesialisthelsetjenester blir sentralisert, fordi det hevdes at det er for få tilfeller lokalt til å gi tilstrekkelig erfaring.

I diskusjonen om plassering av nye Ullevål sykehus har alle partier og Norge utenfor Oslo-regionen sovet i timen. Lokalisering av et nytt Ullevål sykehus har store konsekvenser for hele Norge. Det er sterkt innadvendt og navlebeskuende når Norges nasjonale spesialistsykehus Ullevål skal bygges på nytt, enten det blir der det er i dag eller sammen med Rikshospitalet på Gaustad. Det blir uansett feil.

Et spesialistsykehus for Norge bør ut av Oslo, med trange gater, stor trafikk og i perioder nesten helt uframkommelig – et helvete for ambulansepersonell. Belastningen for alvorlig syke eller skadde pasienter kan være både stor, smertefull eller dødelig, dels fordi ambulansen ofte må bremse kraftig, svinge hurtig og akselerere for å komme hurtig fram, dels for den mertid denne transporten kan innebære. Et stort antall pasienter kommer fra alle andre steder enn Oslo.

Det fornuftige stedet ville være i tilknytting til skjæringspunktet mellom Oslo Lufthavn Gardermoen, E16, jernbanen og sist men ikke minst, E6, som også er knyttet til E18. Det er i tillegg kort avstand til Hønefoss og Bergensbanen. Det ville gjøre både akutt syketransport og reise til planlagte behandlinger mindre belastende for et stort antall pasienter og pårørende; reisetiden ville bli kortere og enklere.

Dette argumentet er blitt tungtveiende for lokalisering av det nye sykehus for Innlandet. HF Innlandet skal helt eller delvis erstatte sykehusene på Hamar, Gjøvik og Lillehammer og er tenkt lagt inntil jernbanen på Moelv og E6, nettopp for å lette adkomst og korte ned reisetid. Er argumentet gyldig for HF Innlandet, bør det være enda mer relevant for Nye Ullevål, Rikshospitalet og Radiumhospitalet og andre riksdekkende spesialisthelsetjenester.

Selv om politiske parti og store konsern/selskaper disponerer lokaler og møterom med alle fasiliteter i Oslo, så velger de gang på gang å innkalle til landsmøter, styresamlinger og hasteinnkalte drøftingsmøter på Gardermoen. Det er viktig at politikere og forretningsfolk kan avvikle møter raskt og effektivt. Men det haster mer for pasienter med akutte sykdommer / skader, som trenger rask tilgang på våre beste spesialisthelsetjenester.