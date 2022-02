Lokale forhold fraværende i beredskapskommisjonen

Dette er et debattinnlegg. Teksten står for skribentens regning. Vil du delta i debatten, kan du sende ditt innlegg til Nationen her

21. januar ble det klart at regjeringen nedsetter en totalberedskapskommisjon under ledelse av tidligere forsvarssjef Harald Sunde. Kommisjonen skal vurdere hvordan de samlede beredskapsressursene kan utnyttes best mulig, og levere sine vurderinger i form av en NOU i juni 2023.

Det synes vi er veldig bra, siden det ikke er foretatt en samlet vurdering av beredskapen siden sårbarhetsutvalget la fram sin utredning i 2000.

«Avdukingen» av totalberedskapskommisjonen skjedde på brannstasjonen på Majorstuen i Oslo, og stedet er både symbolsk og ironisk. Symbolsk, fordi brann- og redningstjenesten er den lokale førstelinjen i beredskapen over hele landet. Ironisk, fordi nettopp lokale perspektiver er fraværende i kommisjonens mandat.

Samfunnsbedriftene representerer virksomheter som hver for seg og sammen sørger for at samfunnets kritiske funksjoner holdes i gang på lokalt nivå.

Det er energibedrifter som sørger for at vi har strøm som driver kritiske samfunnsfunksjoner og infrastruktur. Avfallsselskaper som bidrar til god folkehelse gjennom innhenting og behandling av avfall, havner som er avgjørende i logistikken ved å gjøre varer tilgjengelige.

Og ikke minst brann- og redningstjenesten som er den operative spydspissen for håndtering av ulykker og alvorlige hendelser over hele landet.

Alle kriser – fra mindre hendelser til krig – vil ramme eller få konsekvenser for kommuner og lokalsamfunn. Derfor burde det være selvsagt at både mandat og sammensetning i en totalberedskapskommisjon legger vekt på nettopp hvordan utfordringene skal håndteres lokalt.

Det er bare et drøyt år siden vi var vitne til den tragiske skredulykken på Gjerdrum hvor ti personer mistet livet. Der ble det svært tydelig at lokale beredskapsressurser har behov for regional og nasjonal støtte og koordinering.

Mens politi og helsetjeneste har en struktur med regional og nasjonal støtte gjennom politidistrikter og helseforetak, er dette helt fraværende for brann- og redningstjenesten. Lokalt eierskap er bra, men det kan være en hemsko ved større hendelser. Og det er nettopp dette en totalberedskapskommisjon burde se nærmere på.

Det er mange dyktige mennesker med bred samfunnssikkerhets- og beredskapsfaglig bakgrunn blant kommisjonsmedlemmene. Det er et håp at to ordførere i kommisjonen vil bøte noe på det manglende lokale perspektivet i mandatet.

Det er imidlertid oppsiktsvekkende at brann- og redningstjenestene ikke er representert i kommisjonen, så lenge både politiet og ambulansetjenesten er funnet viktige nok til å delta. Brann- og redningstjenesten er stadig oftere den første nødetaten til stede ved ulike kriser og alvorlige hendelser.

Det skyldes naturligvis krav til responstid og at de er den tjenesten som oftest har best lokal forankring og som har best kunnskap om lokale forhold. Mandatet til Totalberedskapskommisjonen bekrefter også det vi har hevdet lenge, nemlig behovet for en helhetlig gjennomgang av brann- og redningstjenesten i form av en stortingsmelding.

Vi registrerer at justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl og Senterpartiet er opptatt av at lokalsamfunn i hele landet skal være levedyktige og ivareta innbyggernes krav til trygghet.

Vi hadde derfor forventet at det lokale perspektivet ville være langt tydeligere i mandat og sammensetning i en totalberedskapskommisjon. Heldigvis er det ikke for sent å rette opp i denne skjevheten. Kanskje statsråden burde invitere en av våre 200 brannsjefer inn i kommisjonen?