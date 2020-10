Lokal skatt på turist, hus og hytte

Noen kommuner har satt av områder til hyttebygging og satset på dette som en inntektsvei. Hyttebygging fører til at lokale byggefirmaer kan ansette lokale håndverkere, flere hyttefolk handler i lokale butikker og hyttefolket hyrer lokale håndverkere når de trenger flere utbedringer osv. Alt dette skaper arbeidsplasser og større skatteinntekter til hyttekommunen.

Som Nationen tar til orde for på lederplass har mange distriktskommuner tilsynelatende ikke tatt nok hensyn til at massiv hytteutbygging også koster noe. Blant annet når bestemor har krav på at hjemmesykepleien kommer på visitt i påska. Enkelte hytte-ordførere tar derfor til orde for at hjemkommunene til hytteboerne bør gi skatteinntekter til hyttekommunene for å kompensere for utgiftene de har.

Dette er det mye å si om, men jeg tror det først og fremst blir et veldig komplisert og byråkratisk system. De fleste hytteboere bruker sjelden kommunale tjenester utenom selvkostområdet. Dessuten må jo et slikt system gå begge veier! Det bør også veie opp for dem som bruker tjenester i Oslo og andre storbyer, men ikke bor her. Som de som hver dag drar fram og tilbake for å jobbe og som bruker infrastruktur eller kommunale tjenester i Oslo. Eller de som drar på fest eller helgetur i Oslo og som er uheldige og går på snørra på sparkesykkelen og må på legevakta!

Oslo kommune har selv innført en moderat eiendomsskatt for å finansiere velferdsordninger til befolkningen. Jeg merker meg at enkelte kommuner som nå tar til orde for å overføre penger fra Oslo ikke selv har eiendomsskatt. Det synes jeg er litt spesielt.

Det heter seg at når krybba er tom, så bites hestene. Norske kommuner (som nå står midt oppe i en koronapandemi) bør ikke se over kommunegrensen og kreve omfordeling av knappe skatteinntekter, men ta til orde for å styrke kommuneøkonomien i Norge.

Her har vi felles sak, og statsbudsjettet var slik sett ikke oppløftende. I tillegg bør vi jobbe sammen for å få mulighet til å innføre et såkalt turistbidrag, som er normalt nedover i Europa. Det vil kompensere noen av de økte utgiftene kommunene får med folk som kommer på besøk, og gi oss mulighet til å ta dem bedre imot.

Oslo jobber også for at staten skal gi oss mulighet til å få innføre økt eiendomsskatt på sekundærboliger. Målet er blant annet å forebygge tomme boliger, og gjøre prispresset på etablererboliger mindre. I tillegg vil også dette kunne omfordele mer verdier som vil kunne bli igjen lokalt, til fellesskapet. Hyttekommuner bør vurdere å jobbe mot staten for å få lov til å øke eiendomsskatten på hytter, uten samtidig å måtte øke skatten på boligene til innbyggerne.

Det er ofte slik at det som på den ene siden fremstår som en god inntektsmulighet også har noen kostnadssider. Slik er det for hyttekommuner, og slik er det for turist- og arbeidsmarkedsdestinasjoner som Oslo. Kommuner bør derfor stå sammen om å få et større lokalt handlingsrom til å skattlegge turister/besøkende, hus og hytte for å finansiere tjenester og infrastruktur.