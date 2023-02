Dette er et debattinnlegg. Teksten står for skribentens regning. Vil du delta i debatten, kan du sende ditt innlegg til Nationen her

Det er jeg helt enig i! Norsk Landbruksrådgiving Trøndelag (NLRT) har ett stort mål, at bonden skal lykkes med sitt prosjekt. Vi skal synliggjøre nytteverdien av den rådgivinga vi gir bonden og bonden skal ha en gevinst av den rådgivinga vi gir slik at bonden lykkes med sitt prosjekt.

Vi mener det best kan gjøre gjennom et regionalt eid og eierstyrt uavhengig NLR Trøndelag.

I Norsk landbruksrådgiving (NLR) samarbeider vi om og koordinerer fag- og kompetanseutvikling. Vi utveksler rådgivere mellom regionselskapene slik at alle i hele landet til ei kvar tid har tilgang på den rådgiveren de vil ha, og den beste kompetansen NLR kan tilby.

Dette tilbyr vi allerede i dag og trenger ikke ei tvangssentralisering av organisasjonen for å gi deg som bonde den beste rådgivinga.

NLR tilbyr de beste rådgiverne og har god kvalitet på rådgivinga til bonden. Dette får vi til med å samarbeide om kunnskapsutvikling innad i NLR, men også ved å drive regional og lokal kunnskapsutvikling.

Våre rådgivere er i tillegg til å være gode på nasjonal og internasjonal kompetanse, også eksperter på lokale og regionale forhold. Det er på grunnlag av denne kunnskapen bonden kan hente marginer i sin produksjon.

Denne kunnskapsproduksjonen løser vi best ved at den trønderske bonden eier og styrer sitt eget selskap som et uavhengig samvirke.

Som en sentral aktør i den regionale landbruksklyngen, driver vi mye utviklingsarbeid. Alle som har drevet distriktsutvikling vet at lokal og regional beslutningsmyndighet er avgjørende for å lykkes med et slikt arbeid.

Eksempler på slikt arbeid er den utviklingsarenaen vi utvikler på Kvithamar og at vi er sentrale i bioenergiprosjekt i fylket. Å ha eiere og et styre som er aktive med i regionalt utviklingsarbeid, og som kan ta nødvendige initiativ og beslutninger er avgjørende.

En sentralisert organisasjon vil ikke kunne fylle samme oppgave og spille en like viktig rolle for utvikling av landbruket i fylket.

For NLR er det avgjørende å være en uavhengig rådgiver. Vi skal ikke kjøpe eller selge noe til bonden. Vår eneste oppgave er å gi gode råd og tjenester slik at bonden lykkes med sitt prosjekt.

Da må vi også være uavhengig av staten og faglagene. De skal naturligvis kunne stille krav til de midlene de bruker på NLR, men de skal ikke styre organisasjonen på noen måte. Det er de 24.000 eierne i NLR som skal styre egen organisasjon.

Det er derfor i strid med demokratiske prinsipper når staten og Norges Bondelag vil påtvinge NLR en organisasjonsendring som vil gi den største sentraliseringen i landbrukets kunnskapsmiljø i vår tid.

Jeg ser at enkelte også forventer ei betydelig effektivisering av drifta i NLR ved ei sentralisering. Så langt har ikke jeg sett tall som tyder på at sentralisering vil gi en slik effekt.

Våre beregninger viser en betydelig risiko for inntektsbortfall og kostnadsøkning ved ei sentralisering. Det hadde vært fint om de om mener sentralisering skal gi en betydelig effektiviseringsgevinst hadde lagt fram tall på dette så vi kan få fram fakta i stedet for løse påstander.

Jeg vil be alle eiere av NLR om å sette seg inn i begge utviklingsmodellene av NLR slik at de på kretsmøter og årsmøter kan ta et kunnskapsbasert valg om organisering av NLR i framtida.

Etter å ha gjennomført flere kretsmøter med til dels rekordstort oppmøte, kan jeg slå fast at blant de 3675 medlemmene i NLR Trøndelag er det et betydelig engasjement for å utvikle regionmodellen. De krever også å få to alternativ å velge mellom. For det er de 24.000 medlemmene som skal avgjøre framtidig organisering av NLR!