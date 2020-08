Løgn og bedrag om veganisme

Vi i Norsk vegansamfunn tar fullstendig avstand fra slik argumentasjon.

Les innlegget til biolog Ulf Ullring:

Store medisinske leksikon omtaler spiseforstyrrelse som en psykisk lidelse, og skriver: “En spiseforstyrrelse innebærer å være overopptatt av kropp, vekt og utseende, og føle seg styrt av slike tanker og følelser.“

Med det burde diskusjonen være over. Definisjonen av veganisme skiller seg vesentlig fra denne teksten, og svært få veganere vil kjenne seg igjen i Ullrings beskrivelse. I tillegg vil nok svært mange med spiseforstyrrelser oppleve det som svært problematisk at Ulf bruker deres sykdom som et retorisk virkemiddel i et angrep på veganere.

Ullring bør lytte nøyere etter når Helsedirektoratet, som åpenbart har større faglig tyngde enn en biolog, kommer med sine kostholdsråd – der de påpeker at et balansert vegansk kosthold er fullverdig i alle livets faser. Dette er helt konkret det motsatte av hva Ullring påstår, når han skriver de fleste veganere utvikler “alvorlig feilernæring” og i praksis driver med et “langsomt selvmord”. Helt åpenbart har Ullring enten ingen kompetanse på området, eller velger bevisst å lyve.

Og atter igjen sparker Ullring på helt andre grupper mennesker ved å dra inn selvmordsofre.

Veganere kommer i alle farger og former, friske og syke, lange og korte, tynne og tykke. Noen veganere har spiseforstyrrelser, og flere i Nationens kommentarfelt påpeker også at det å bli veganere har gjort spiseforstyrrelsene deres mer håndterbare.

At det dukker opp mer veganske produkter handler ikke om kun veganere, men om at stadig flere blir nysgjerrige på å spise mer plantebasert (men ikke nødvendigvis utelukkende). Tilhører du denne gruppen finnes det mye godt å smake på om man tar en titt i butikken.

Å bruke en studie fra 1930, hvor informasjonen fra studien ikke lengre finnes tilgjengelig, er i beste fall spekulativt - studien sier uansett ingenting om sakens kjerne. Å antyde at menneskeskapte husdyrraser er “naturlige” er like feil; selv Norsk Sau og Geit omtaler husdyr som “syntetiske”. Ullring antyder veganere vil slippe fri dyr, men det vi ønsker er at vi slutter å avle frem dyr.

Ullring tar med andre ord feil om det meste han skriver, men har rett i én ting: Mange som blir veganere og vegetarianere går tilbake til å spise animalske produkter. Sosialt press, og tekster som antyder at veganere er psykisk syke og som i ettertid brukes som et verktøy for å mobbe veganere, bidrar sterkt til en slik utvikling.

At Nationen publiserer en slik tekst er kritikkverdig, og har medført blant annet at nestleder Samuel Rostøl har levert inn klage til PFU for brudd på god presseetikk. Vi har også blitt kontaktet av mennesker med spiseforstyrrelser som selv har sendt klage til PFU av samme grunn.

Teksten til Ullring er nok et eksempel på hvorfor det er viktig å få offisiell anerkjennelse som veganisme som et livssyn. Det vil styrke diskrimineringsvernet til veganere, slik at feilaktig ordbruk - som å omtale oss som kjøtthatere, psykisk syke eller potensielt suicidale mennesker - vil bli mindre akseptabelt.