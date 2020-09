Liv og død for klimanæringene

Høyres Lene Westgaard-Halle skriver i Nationen (15.9) at «verdiskapningen må opp, utslippene ned». De færreste er uenige i dette. Mest mulig av den fossile energien vi bruker i dag, må erstattes av fornybare og alternative energikilder. Men det åpenbare spørsmålet Westgaard-Halle og Høyre burde adressere før valget er dette: hvor skal denne kraften komme fra?

Skatteregimet for vannkraft gjør det ulønnsomt å utvide eksisterende vannkraftverk. Behandling av vindkraftkonsesjoner er satt på vent, og 31. desember 2021 avsluttes elsertifikatordningen. Det varsles endringer i virkemiddelapparatet, og Enova vil redusere støttesatsen for solenergi til husholdningene. Solenergi er en utslippsfri energikilde som verken går i konflikt med lokalsamfunn eller natur, men også for solenergi ser det mørkt ut.

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har nylig sendt fra seg et forslag om ny nettleie, og det er nå opp til Høyre-statsråd Tina Bru å avgjøre saken. Dagens nettleie består av et fastledd og et energiledd som varierer med strømforbruket ditt. NVE foreslår et økt fastledd. Hvordan det skal skje i praksis overlater NVE til de 100 nettselskapene å finne ut av.

Solceller øker selvforsyningsgraden til den som eier dem. De reduserer mengden strøm du må hente fra nettet, men om nettleien er fast uansett, svekkes økonomien i solcellene og alle andre enøktiltak. NVE skriver selv at «insentivene til å investere i egen strømproduksjon fra solceller vil bli noe svakere».

NVE foreslår at fastleddet skal utgjøre minst 50 prosent av nettleien, og at nettselskapene kan sette det så høy som 90 prosent. Med et høyt fastledd risikerer vi at folk straffes for å ha varmepumpe, etterisolere eller solcellepanel. Likeledes straffer et lavt energiledd folk for energisparing.

Det er stor usikkerhet rundt fremtiden for fornybar kraftproduksjon i Norge. Dersom man ønsker mer fornybar kraft, må usikkerheten ned. Det er et politisk ansvar. Westgaard-Halle skriver at «morgendagen ligger der, foran oss». Men det er ingen grunn til å vente helt til i morgen.

Norge har vært en ledende kraftnasjon i over hundre år. Vi i Otovo er en del av Solenergiklyngen, et samarbeid med over 50 bedrifter, FoU- og utdanningspartnere over hele landet. Solenergi, etterisolering og varmepumpeinstallasjon er grønne grasrotjobber som finnes alle steder det bor folk, og ikke bare gir arbeidsplasser i industrisentrene.

Koronakrisen har rammet klimanæringene hardt. Redusert kjøpekraft og økt økonomisk usikkerhet gjør at ordreservene utover året er blitt kraftig redusert. Enova ga støtte til 73 prosent færre solcelleanlegg i august i år enn i fjor. Det går mot det første året med nedgang i solcellemontasje i Norge. Det er dramatisk for en bransje som har vært vant til å vokse kraftig. Den svake kronekursen gjør det dyrere med importerte solcelleprodukter. Det siste næringen trenger nå er at regjeringen gjør det mindre lønnsomt å investere i solenergi.

Det er mye snakk om grønn energi, men realiteten er at forutsetningene for klimanæringene ser ut til å forverres, heller enn forbedres. Uten klimanæringene vil ikke Norge lykkes med det grønne skiftet. Utslippene vil gå opp og de nye jobbene vi trenger vil forbli på tegnebrettet.

Fornybar energi har tjent Norge godt i over hundre år og kan fortsatt være nøkkelen i den brytningstid vi står midt oppe i. Vi trenger nå politisk lederskap som legger forholdene til rette for at vanlige folk kan investere i solenergi å aktivt bidra i det grønne skiftet.