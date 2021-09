Dette er et debattinnlegg. Teksten står for skribentens regning. Vil du delta i debatten, kan du sende ditt innlegg til Nationen her

Debatten går om livet i skogen blir ødelagt av flatehogst. Litt mer vern kan oppveie litt for at vi driver med flatehogst mange steder.

Det ser så stygt ut, sier mange etter hogstmaskiner har tatt ut tømmer. Det er veldig væravhengig hvor stygt det ser ut og kommer du igjen etter fem år er det allerede grønt og frodig igjen.

Mange ting setter livet i skogen litt på pause, men det er stort sett bare midlertidig. Etter en skogbrann ser det ikke bra ut. Samme med boligfelter hvor alt blir flatsprengt.

Naturen har fortsatt evnen til og reparere seg selv. Dette ser vi på områder som har vært bebygd og som blir forlatt. Skogen tar over igjen litt etter litt.

Det kreves av myndigheter i dag konsekvensutredninger og reguleringsplaner i så å si alle områder som skal bygges ned eller får ny utnyttelse. Dette er ofte kostbare planer til flere hundre tusen kroner.

Min erfaring med dette er at når myndighetene får disse planene er byråkratene tilfredsstilt. Men etter det blir de ofte lagt i en skuff og støver ned.

Pengene som kommer kommunene til gode fra disse planene er så viktige at det som regel trumfer biologisk mangfold og miljø.

Kommunene har mye større makt og økonomiske muskler enn den enslige skogeier. Det kan ikke overraske noen at skogeieren vil ta ut en fornybar ressurs som skogen er og samtidig sitte igjen med mest mulig penger etter driften.

Så lenge kommunen tar imot all næringsvirksomhet og tillater nedbygging av skog og natur for å skaffe inntekter til kommunekassene landet rundt, kan ikke myndighetene forlange at skogeierne kun skal drive med landskapspleie for å tilfredsstille myndigheter og byråkrati.

Vi har i 20–30 år nå spart på eldre elgokser og elgkuer. Forskerne mente dette må til for og få opp slaktevekten på elgstammen. Men det viser seg heller at varmere klima gjør at elgen blir mindre noen steder. Dette kan også gjøre at det biologiske mangfoldet i skogene våre er i forandring.

Dette viser at ikke alt forskerne mener om skogsdrift har to streker under svaret.