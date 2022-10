Dette er et debattinnlegg. Teksten står for skribentens regning. Vil du delta i debatten, kan du sende ditt innlegg til Nationen her

Det er derfor behov for å gjenta noen fakta. La oss først være helt tydelig: Tine ønsker konkurranse. Konkurranse på like vilkår gjør oss bedre, og gir oss mer av det mangfoldet og innovasjonen forbrukerne fortjener.

Så til konkurransesituasjonen: Synnøve Finden kan kjøpe melk av Tine til nøyaktig samme pris som Tines egen industri betaler. De nyter altså godt av Tines infrastruktur på innsamling og tar ingen råvarerisiko og trenger ikke tenke på at melka skal brukes i hele landet.

Synnøve Finden sine gjentatte klager på melkeprisen, betyr egentlig at de mener bonden får for godt betalt for melka. Der er vi uenige. Det er melkebønder over hele landet som er garantistene for et levende Norge, som dere nå så gjerne vil være med å bidra til.

Så hva trenger melkebønder for å drive gårdene våre i hele vårt langstrakte land? Jo, en inntekt å leve av. Da er vi prisgitt en høyere melkepris - ikke lavere, slik Oraug-Rygh, skriver i sitt i innlegg.

For konkurransen skal ha noen hensikt , må konkurransen skje på like vilkår. Det er ikke tilfelle i dag. Synnøve Finden mottar særtilskudd på over 30 millioner kroner i året.

Siden 2006 har de mottatt om lag 500 millioner kroner. Vi ser at støtte til Synnøve Finden var rett i en oppstartperiode. Den perioden er for lengst over. En kan ikke gjenta historier fra 2006 for å begrunne dagens særordninger. En dag må vi alle bli voksne og stå på egne solide bein.

Sofie Oraug-Rygh forsøker nok en gang på å mane fram monopolspøkelset. Men forbrukerne har heldigvis øyner. Alle som er i en dagligvarebutikk og kikker i ostehylla, ser at vi er langt fra et monopol.

Synnøve Finden sine produkter ligger ved siden av Tines gode oster, men sammen med et bredt tilbud av importerte varer. Uavhengige målinger viser at rundt 35-40 prosent av ostehylla. Det er dokumentert, og fortjener å inngå som en del av den historien Synnøve Finden ynder å fortelle.

Synnøve Finden har effektive store anlegg - og dyktige medarbeidere. Det er flott. Dere har derfor alle forutsetninger for å konkurrere uten særordninger, både med Tine og med vår felles konkurrent, importen. Dere er voksne nå, Synnøve Finden. Tiden for særtilskudd er for lengst forbi.