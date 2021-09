Lite går på skinner hos Nei til EU

Dette er et debattinnlegg. Teksten står for skribentens regning. Vil du delta i debatten, kan du sende ditt innlegg til Nationen her

Likevel kan det se ut som om Roy Pedersen og hans medsammensvorne har sporet av et sted mellom all kakespisingen og frykten for europeisk samarbeid.

Den 19.09 skrev Roy Pedersen et innlegg i Nationen hvor han går løs på den fjerde jernbanepakken fra EU. Dette virker mer som et merkelig sammensurium av nei-sidens faste landsmøteslagord.

Han skriver at velgerne har gitt Erna Solberg sparken og at den sittende regjerings videreføring av jernbanepolitikken er noe «som velgerne ikke vil ha». Ikke fikk jeg med meg at årets valgkamp handlet om (eller inkluderte for den saks skyld) jernbanepakken fra EU.

Det jeg derimot fikk med meg var at valgkampen i stor grad handlet om miljø og klima og at miljøpartier fikk generelt veldig god oppslutning (utenom MDG). Da kan man jo spørre seg: Ville det norske folk ønsket en Europeisk jernbane som tilrettelegger for mer transport på tog, tryggere tog gjennom Europa og mer like standarder på jernbane slik at folk kan ta tog gjennom Europa mye lettere enn i dag.

Annonse

Denne pakken er dermed 1) mye mer miljøvennlig, og 2) åpner opp for et jernbanesamarbeid så trafikken ville gått mer effektivt på tvers av land.

I tillegg merker jeg meg at Roy Pedersen vil advare den sittende regjering «mot å legge utilbørlig press på Island og Liechtenstein, noe som kan skape vansker for det framtidige samarbeidet med våre EFTA-partnere i EØS».

Les også: Flertall for mer aktiv bruk av vetoretten på Stortinget

Dette er også et spesielt påfunn fra Nei-siden nok en gang. Et enkelt Wikipedia-søk eller en liten tur til Island avslører det faktum at Island faktisk ikke har jernbane i det hele tatt. Det vil være merkelig om Island skal reagere i like stor affekt som Roy Pedersen over en jernbanepakke, når de ikke engang har jernbane.

Alt i alt er et europeisk samarbeid om jernbane et flott initiativ som jeg er sikker på det norske folk ville støttet om de faktisk ble spurt. Hvem vil for eksempel ikke ønske å gå på toget i Oslo og våkne neste morgen i Barcelona?