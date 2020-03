Lisensfelling av rovvilt er et samfunnsoppdrag

Nationen har den 9. mars 2020 et førstesides oppslag som beskriver hvordan fellingsleder Arne Sveen fra Rena blir utsatt for netthets og drapstrusler fordi han stod i spissen for lisensfelling av ulv i Hedmark i 2018 og 2020.

Både rovviltforskriften og rovviltforliket av 2011 er uomtvistelig klar på at bestandsregulering av jerv, ulv og bjørn primært skal skje gjennom lisensfelling. Dette samfunnsoppdraget gjennomføres uten vederlag og på en etisk forbilledlig måte.

Samfunnsoppdraget sorterer under Klima- og miljødepartementet med Sveinung Rotevatn (V) som ansvarlig minister. Kunne en da forvente at den samme ministeren engasjerte seg på en tydelig måte, slik at samfunnsoppdraget kan gjennomføres uhindra og at aktuell minister fordømmer meningsfellers netthets og drapstrusler mot ledere for oppdraget?

En kan lese i media at drapstruslene mot Arne Sveen nå er politianmeldt. Utfallet av politiets etterforskning og eventuell tiltale blir en prøvestein på om drapstrusler er helt greit bare det er retta mot personer som står i spissen for å gjennomføre lovlig bestandsregulering av rovvilt?