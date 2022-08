Dette er et debattinnlegg. Teksten står for skribentens regning. Vil du delta i debatten, kan du sende ditt innlegg til Nationen her

Det følger av Grunnloven § 98 at alle er like for loven. På papiret ser det fint ut, men hvordan fungerer dette i praksis? I Norge er det stor variasjon mellom folks forutsetninger og ressurser. Er loven faktisk lik for alle uavhengig av dette?

Svaret er dessverre nei. Til tross for at likhet for loven er grunnlovfestet, så er det ikke slik i praksis. Jussbuss erfarer at økonomi og geografi er faktorer som ofte spiller inn på om man faktisk får det man har rett på. For mange kan tilgangen på råd og hjelp fremstå som utilgjengelig og dyrt. Mange får dermed ikke kjennskap til hvilke rettigheter de har eller muligheten til å forfølge disse rettighetene.

Når juridiske råd blir dyre er det ikke lett å vite hvor man skal henvende seg for hjelp. Dette gjelder særlig i distriktene. Det finnes flere rettshjelpstiltak, slik som Jussbuss, som gir rettshjelp og som jobber for at loven skal bli mer tilgjengelig for alle. Mange av rettshjelpstilbudene som finnes, holder imidlertid til i de store byene.

Når avstandene er store, kan terskelen for å ta kontakt bli høy. Til tross for at flere av rettshjelpstiltakene som finnes tar inn saker fra hele landet, er det en fare for at de ikke fremstår som like tilgjengelige for de som er bosatt i distriktene – eller for at man ikke vet om tiltakene i det hele tatt. Det er derfor et særlig behov for å gjøre rettshjelp tilgjengelig også i distriktene.

For å gjøre rettshjelp tilgjengelig for alle, også i distriktene, må det opprettes en såkalt gratis førstelinjetjeneste. En gratis førstelinjetjeneste er et viktig tiltak for å skape mer likhet for loven, som særlig vil kunne bøte på avstandene som mange i distriktene opplever.

En førstelinjetjeneste er ideelt sett et tilbud der man kan møte opp i nærheten av der man bor for å få svar på enkle juridiske spørsmål. Enten løses saken på stedet, eller så henvises man til advokat om det er nødvendig. Et slikt tiltak vil kunne dekke store deler av det udekkede rettshjelpsbehovet i samfunnet.

Tilbudet vil kunne føre til at flere blir kjent med sine rettigheter og hvilke tilbud og muligheter de har til å forfølge disse. En førstelinjetjeneste ville også kunne bidra til at flere saker blir løst på et så tidlig tidspunkt som mulig.

Vi vet allerede at slike førstelinjetjenester fungerer. I et pilotprosjekt i perioden 2011 til 2012 ga 40 kommuner gratis juridisk rådgivning i inntil én time til innbyggerne i kommunen. Det ble konkludert med at ordningen var både kostnadseffektiv og konfliktdempende.

Et tilgjengelig tilbud er avgjørende for at loven skal bli likere for flere uavhengig av forutsetninger og ressurser. Vi i Jussbuss mener at en førstelinjetjeneste vil være et viktig steg mot at Grunnloven § 98 skal gjenspeiles i praksis – slik at loven faktisk blir lik for alle.