Skolen er limet som binder barn og foreldre sammen i et fellesskap. Når de store spørsmålene om fremtidens skolestruktur dukker opp, er det viktig at vi alle engasjerer og involverer oss i prosessen.

Alle forstår at det for en mindre kommune med stramme økonomiske føringer er det fristende å tenke på en storskole i stedet for flere små. Bilder av moderne bygg med fasiliteter langt utover det vi i dag er vant til presenteres oss. Store fellesarealer både inne og ute gir løfter om et flerbruksbygg for alle aldersgrupper. Attraktive og opparbeidede uteområder, lyse og åpne fellesarealer, minglesoner og spesialrom. Det er lett å la seg blende.

I mange av landets mindre kommuner må en stor 1–10 skole vurderes opp mot dagens situasjon med flere barneskoler og en felles ungdomsskole. De pedagogiske, praktiske og økonomiske fordelene og ulempene som alternativene medfører må kartlegges.

Når ingen av dagens barneskoler har bygg eller fasiliteter som er i tråd med dagens krav til gode, effektive og universelt utformet skolearealer, kreves det handling. Dette er fakta vi bare må forholde oss til. Men vi er mange som mener at dette ikke kan løses ved å rive de gamle skolebyggene og etablere en ny og skinnende 1–10 skole for alle kommunens barn og ungdommer.

I min kommune, Ringebu er det langt fra kommunegrensa i sør til kommunegrensa i nord. Det er lenge for en liten 5-åring å sitte på bussen en time hver veg til og fra skolen.

I løpet av 190 skoledager blir det nærmere 3800 timer på buss i løpet av barndommen. Er dette ønskelig? I et folkehelseperspektiv er det positivt at flest mulig går til skolen. I tillegg er det påfallende mange lærere som har helt klare formeninger om at separate barne- og ungdomsskoler er det beste for elevene.

Et sceneskifte, en miljøforandring, og muligheten til å starte med blanke ark er noe vi alle trenger iblant. Lista er lang, argumentene mange. Bruk sunn fornuft, men vurder alle konsekvenser når skolestrukturen i mindre kommune skal avgjøres. To barneskoler og en ungdomsskole i Ringebu kommune- ja takk!